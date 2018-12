Von Heinz Wilfert

»Das Spiel ist an die Substanz gegangen und hat Nerven gekostet«, sagte HCS-Trainer Jörg Harke nach dem Auftritt. Dabei war der Anfang alles andere als verheißungsvoll – die Gäste starteten wie die Feuerwehr und führten nach fünf Minuten bereits 4:0. Die Steinheimer hatten sich bis dahin immer wieder in der gegnerischen Deckung festgerannt und den Keeper der Augustdorfer warmgeworfen. Die Gastgeber nahmen bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine Auszeit. »Mein Appell an die Mannschaft war es, das Kämpferherz auszupacken und in der Deckung offensiver zu agieren«, gab Harke Einblicke. Die Worte sollten wirken: Die Akteure des Tabellenelften besannen sich gegen die Spieler des Siebten auf ihre Qualitäten, zeigten Moral und holten Tor um Tor auf. Die körperlich sehr robusten Gäste gerieten phasenweise ins Schwimmen, so dass Robert Senft nach 15 Minuten zum 6:6 ausgleichen konnte. Per Siebenmeter gelang Marvin ­Goedeke die erstmalige Führung zum 9:8. HCS-Schlussmann Nico Mogge avancierte zum Rückhalt. Mit tollen Paraden und Reflexen entschärfte er beste Chancen, darunter auch zwei Siebenmeter. »Nico war unser Matchwinner«, würdigte Harke später. Zur Pause führte der HC mit einem Tor Vorsprung (17:16).

Geduldig gespielt

Im zweiten Durchgang agierten die HCS-Spieler geduldiger und spielten die Angriffe in Ruhe aus. Die Außenbahnspieler Leon Vlaanderen und Simon Westphal waren gefährlich. Robert Senft sorgte für sehr viel Unruhe in der gegnerischen Abwehrreihe. Einzelaktionen und schnelle Tempovorstöße, sonst ein Manko bei den Steinheimern, funktionierten.

Gast gibt nicht auf

Nach 50 Minuten führte der HC 25:21, musste allerdings noch einmal zittern. Aufgrund des Kampfgeists behielten die Steinheimer ihre Führung. Selbst als nach zwei Zeitstrafen nur vier HCS-Spieler auf dem Parkett standen, gelang Augustdorf nur ein Tor. Nach einem Pfostentreffer landete der Abpraller bei Christian Franzke, der sicher zum 26:23 (55. Minute) verwandelte. Die Gäste gaben sich nicht auf und schafften nach zwei schnellen Toren noch einmal den Anschluss. In der letzten Minute spielte der HCS die Zeit herunter. Der Steinheimer Jubel war nach dem Schlusspfiff groß. Der HCS hat sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft.

»Unser Ziel, aus den drei Heimspielen in Folge, zwei Punkte zu holen, ist aufgegangen«, so Harke.

HC Steinheim: Nico Mogge – Leon Vlaanderen (2), Yannis Schmiedeberg, Dominik Hillebrand (1), Frederik Weber, Dennis Wiechers, Simon Westphal (7), Robert Senft, (3), Christian Franzke (6), Marvin Goedeke (8)