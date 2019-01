Herr Harke, wie hoch ist Ihr Adrenalinspiegel bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft? Mit welchen zwei Adjektiven würden Sie die bisherigen Vorstellungen Deutschlands beschreiben?

Jörg Harke: Phänomenal und grandios. Das sind meine beiden Worte, die ich auch abends während und nach den Spielen vor dem heimischen Fernseher von mir gebe. Die Handball-WM im eigenen Land mit dem Vordringen unserer Nationalmannschaft bis ins Halbfinale macht ganz Deutschland stolz. Die Stimmung in den Hallen ist bombastisch. Die Fans unterstützen alle Mannschaften, sie sorgen bei allen Partien in Deutschland und auch in Dänemark für die Handball-Party. Wie die Mannschaften miteinander umgehen, die Fairness, die Würdigung der gegnerischen Leistungen – das ist etwas ganz Besonderes. Lamentieren ist den Spielern fremd. Im Profifußball sieht das leider anders aus. So ist der Handball. Das lässt mein Herz höher schlagen und den Adrenalinspiegel steigen.

Stiller Genießer

Dann sind Sie bestimmt öfter von der heimischen Couch aufgesprungen und haben die Mannschaft frenetisch angefeuert. Wie sieht das aus?

Harke: Sicherlich gibt es emotionale Ausbrüche. Meistens bin ich aber der stille Genießer und freue mich für die deutschen Handballer und auch für die anderen Nationalmannschaften.

Welchen Auftritt Deutschlands würden Sie als besonders wertvoll einordnen?

Harke: Wie unsere Handballer gegen Brasilien aufgetreten sind, war absolut souverän. Der 34:21-Sieg war wichtig und ist aus meiner Sicht besonders wertvoll. Die Brasilianer haben allen großen Handballnationen Probleme gemacht und beim Sieg gegen Kroatien auch noch Schrittmacherdienste für den Zwischenrunden-Gruppensieg Deutschlands vor Frankreich geleistet.

Positionsspiel verbesserungswürdig

Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken und Schwächen des Teams von Christian Prokop?

Harke: Die Mannschaft leistet eine exzellente Arbeit in der Deckung. Die Gegenstöße werden mit höchstem Tempo gespielt. Das ist wichtig, weil es im Positionsspiel vor dem gegnerischen Tor gegenüber Frankreich, Spanien, Dänemark, Norwegen, Kroatien oder Schweden noch sehr viel Potenzial nach oben gibt. Zudem werden zu viele Chancen vergeben. Das darf heute gegen Norwegen nicht passieren. Die deutsche Mannschaft ist der Star, wir haben nicht den absoluten Weltklasse-Handballer. Natürlich sind Torhüter Andreas Wolf, Uwe Gensheimer, Patrick Wiencek oder Steffen Weinhold außergewöhnliche Spieler und echte Typen.

Suton überrascht

Wie bewerten Sie die Leistung des Lemgoers Tim Suton, der nach der Verletzung von Martin Strobel nachnominiert wurde und gegen Spanien seine erste Partie bei der WM bestritt?

Harke: Das war ganz stark. Und ehrlich hätte ich es dem 22-jährigen Spielmacher-Talent nicht zugetraut. In den Spielen, die ich in dieser Saison beim TBV Lemgo gesehen habe, fehlte ihm das Durchsetzungsvermögen. Als Ex-Handballer des TBV Lemgo freue ich mich natürlich ganz besonders für Suton.

Wie werden die Halbfinalspiele heute ausgehen?

Harke: Es ist alles möglich. Die Norweger haben eine erstklassige Mannschaft. Das ist ein Fifty-Fifty-Spiel. Der Heimvorteil in Hamburg könnte den Ausschlag für Deutschland geben. Im ersten Halbfinale sehe ich Dänemark gegen Frankreich leicht in der Favoritenstellung.

Dänemark gegen Deutschland im Finale. Wie sehr würde Sie das freuen?

Harke: Wenn Deutschland ins Finale kommen würde, wäre das riesig. Die Handballer haben bereits beste Werbung betrieben.