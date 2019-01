Der Steinheimer Hendrik Wiedemeier schlägt in der Regionalliga für Ostenland auf. Bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld kam das Aus im Mixed in Runde eins. Foto: Elmar Neumann

Von Sylvia Rasche

Wiedemeier, der für den SC Ostenland in der Regionalliga aufschlägt, durfte zusammen mit seiner Partnerin Karina Büser zum zweiten Mal nach 2018 in der Bielefelder Seidenstickerhalle aufschlagen. Das Duo hatte im Mixed die Wildcard des Veranstalters bekommen und musste gleich zur Eröffnung am Donnerstag früh um 10 Uhr auf den Court. Dabei traf das Ostenländer Duo auf eine Paarung aus der Regionalliga Nord, auf Larina Tornow und Wolf-Dieter Papendorf vom Tabellendritten BV Gifhorn. Nach einer knappen halben Stunde Spielzeit setzten sich die Norddeutschen in zwei Sätzen durch und zogen in die nächste Runde ein. »Sie waren physisch eine Nummer besser als wir und haben das Spiel schneller gemacht, als wir es gewohnt waren. Vor allem die gegnerische Dame hat das Netz sehr gut abgedeckt, so dass es für uns schwer war, in den Angriff zu kommen und wir fast nur in der Defensive gespielt haben«, analysiert Hendrik Wiedemeier die Partie und macht deutlich, dass es trotz der Niederlage »wie immer eine schöne Erfahrung war, hier in der Halle spielen zu dürfen.«

Während die Deutschen Meisterschaften, die zum 20. Mal in Bielefeld ausgetragen werden, für den Steinheimer nun beendet sind, darf Karin Büser noch im Einzel und Doppel an den Start gehen.

In der Meisterschaft kämpfen beide zusammen mit ihren Teamkollegen des SC Ostenland nach dem Durchmarsch in die Regionalliga dort um den Klassenerhalt. Drei Spieltage vor Saisonende haben die Blau-Weißen drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und auch noch das direkte Duell gegen die DJK St- Tönis, die aktuell diesen siebten Platz belegt, vor der Brust. Im Hinspiel feierte das Team einen seiner zwei Heimsiege. Am Sonntag, 10. Februar, erwartet Ostenland zu Hause den Tabellenvierten Gladbecker FC (Hinspiel 2:6 verloren) und zum Saisonfinale am 17. März Spitzenreiter BC Solingen, der schon jetzt den Aufstieg in die zweite Bundesliga so gut wie sicher hat. Das werden drei schwere Aufgaben. Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind aber gut.