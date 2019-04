Steinheim (WB/syn). Das ist der nächste Schritt für den Steinheimer Badmintonspieler Karim Krehemeier. Der 14-Jährige, der im deutschen Badminton-Internat in Mühlheim trainiert, wird in der kommenden Saison in der Regionalliga für den SC Ostenland aufschlagen.

Krehemeier, Deutscher U15-Einzelmeister, wird dann regelmäßig in der dritthöchsten Liga der Erwachsenen aufschlagen. »Karim soll in Ostenland das dritte Einzel spielen«, berichtet Vater Peter Krehemeier. Dominik Ahlheit, Coach des SCO, freut sich über den Neuzugang: »Ein so außergewöhnliches Talent verpflichtet zu haben, ist für unseren Verein eine neue Dimension.« Ahlert hat Krehemeier als U11-Spieler im Stützpunkt Paderborn kennengelernt und seinen Weg verfolgt. »Ein großes Lob geht an Steinheims Trainer Hans-Jürgen Wochnik, der Karim geformt hat«, so Ahlheit.

Für Krehemeier stehen vor dem Regionalliga-Start im September noch internationale Jugendturniere auf dem Programm, unter anderem wird er im Sommer erstmals in Japan aufschlagen.

In Ostenland wird er mit zwei weiteren Steinheimern in einer Mannschaft spielen. Hendrik Wiedemeier gehört bereits seit zwei Jahren zum Team. Neu dabei ist Mike Augustine Gnanagunaratnam, der zuletzt in Hövelhof aktiv war.