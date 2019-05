Steinheim (WB). Vadim Thomas ist nach zwei Jahren im Sommer wieder zum FC Gütersloh zurückgekehrt. Mit dem Verein hat der 30-Jährige in der Oberliga jetzt den Klassenerhalt geschafft. Nach seinem wichtigen Tor im Heimspiel gegen den TuS Haltern spricht der gebürtige Steinheimer mit unserem Mitarbeiter Rene Wenzel über die aktuelle Situation in Gütersloh, seinen talentierten Bruder Viktor und den Sportkreis Höxter.

Herr Thomas, wann hat Sie die Öffentlichkeit im Stadion zuletzt oben ohne nach einem Tor gesehen?

Vadim Thomas: (lacht) Ich glaube, dass es noch nie passiert ist. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern.

Trikot aus und ab zu den Fans - war dieser Jubel nach dem Ausgleichstor in letzter Sekunde gegen den TuS Haltern geplant?

Thomas: Geplant war es nicht. Das kam einfach aus den Emotionen heraus.

Es war Ihr zweites Saisontor. Warum läuft es bisher noch nicht so gut?

Thomas: In der Hinrunde habe ich oft über die Außenbahnen gespielt - da kommt man nicht zu vielen Torchancen. Es lief ja auch insgesamt nicht in der Mannschaft, dann ist es vorne noch viel schwieriger. In der Wintervorbereitung habe ich ein paar Wochen krankheitsbedingt gefehlt und die nötige Fitness war nicht da. Aktuell fühle ich mich wieder sehr gut und das sieht man auch an den Leistungen in den letzten Wochen.

Ihre Rückkehr nach Gütersloh kam im vergangenen Sommer überraschend. War es rückblickend die richtige Entscheidung?

Thomas: Ja, es war der richtige Schritt. Der FC Gütersloh ist für mich kein normaler Verein. Auch wenn es sportlich mal nicht lief, bin ich dort sehr glücklich.

Was hat sich nach dem Trainerwechsel in Gütersloh verändert? Unter Julian Hesse spielt die Mannschaft deutlich erfolgreicher...

Thomas: Es haben alle verstanden, dass es nur gemeinsam geht. Die Stimmung im Team ist herausragend und deshalb haben wir in den letzten Wochen auch noch viele Spiele gedreht.

Die Planungen beim Oberligisten laufen auf Hochtouren – einige Neuzugänge und Vertragsverlängerungen sind perfekt. Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Thomas: Leider hat mir der Verein mitgeteilt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Ich bin sehr traurig darüber, da es für mich eine Herzensangelegenheit ist. Wie es weitergeht weiß ich aktuell noch nicht.

Wollen Sie nicht mal mit Ihrem Bruder Viktor zusammen in einem Team spielen?

Thomas: Das wäre eine super Geschichte. Ich glaube, dass er von mir noch viel lernen kann. Doch aktuell sieht es danach nicht aus, da die Entfernungen einfach zu groß sind – ich wohne in Steinhagen, er in Steinheim.

Er hat in der Landesliga bei der Spvg. 20 Brakel richtig gute Fortschritte gemacht und wurde durch eine Verletzung zurückgeworfen. Was trauen Sie ihm noch zu?

Thomas: Ich traue ihm noch sehr viel zu. Fußballerisch wird er wahrscheinlich besser als ich. Er muss aber auch mehr Mut haben und in Zukunft den Schritt in eine höhere Klasse wagen.

Wie sehen Sie sonst die Entwicklung im Sportkreis Höxter bei der Spvg. 20 Brakel, beim FC Nieheim oder auch Ihrem Ex-Klub SV Höxter?

Thomas: Erstmal Glückwunsch nach Nieheim. Nach vielen Jahren wurde der Aufstieg in die Landesliga endlich gepackt. Das freut mich für den Fußballkreis. Brakel macht eine herausragende Arbeit, bei der viele Jugendspieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. In Höxter wurde vor ein paar Jahren ein ähnlicher Weg eingeschlagen. Draus wird man bald die Früchte ernten.

Und was ist beim FC Gütersloh in Zukunft möglich?

Thomas: In Gütersloh ist vieles möglich. Die Stadt hat viel Potenzial. Ich hoffe, dass in Zukunft die gute Arbeit der letzten Jahre honoriert wird. Die Regionalliga sollte das kurzfristige Ziel sein.