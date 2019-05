Von Sylvia Rasche

Bergheim (WB). Die Tischtennis-Herren des SV Bergheim III haben es geschafft. In der zweiten Relegationsrunde ist ihnen der Klassenerhalt in der Bezirksklasse gelungen. »Wir freuen uns sehr, dass wir weiter in dieser Liga spielen dürfen, obwohl es in der kommenden Saison sicher wieder schwer für uns werden wird«, erklärt Tischtennis-Abteilungsleiter Gerd Engelmann.

In der Endrunde der Gruppenzweiten der vorherigen Relegationsrunde ging es um einen einzigen freien Platz – und den haben sich die Bergheimer Herren recht souverän gesichert. 9:6 gegen die SpVg. Steinhagen II und sogar ein 9:3 gegen die TTG Windheim-Neuenknick bedeuten den Klassenerhalt.

Dabei standen sie bereits gegen Steinhagen unter Druck. »Unsere Gäste hatten bereits ihr erstes Spiel verloren. Wir wussten also, dass wir gewinnen mussten, um überhaupt eine Chance in dieser Gruppe zu haben«, berichtet Gerd Engelmann. Mit zwei Doppelsiegen ging es gut los. Vier Punkte in der ersten Einzelrunde von Matthias Nolte, Tim Ahls, Gerd Engelmann und Rouven Frey bedeuteten eine 6:3-Führung vor der zweiten Runde. Hier machten Artem Burchanov sowie Engelmann und Frey mit ihrem jeweils zweiten Einzelerfolg den Gesamtsieg perfekt. Damit kam es im zweiten Gruppenspiel gegen Windheim-Neuenknick zum Finale um den Bezirksklassenplatz, da diese zuvor ebenfalls gegen Steinhagen gewonnen hatten.

»Einer der Windheimer Stammspieler hatte Karten für das DFB-Pokalfinale in Berlin und war daher nicht dabei. Das hat uns sicher ein bisschen geholfen«, räumt Engelmann ein. Doch insgesamt war der Erfolg nie gefährdet und fiel mit 9:3 auch recht deutlich aus, so dass der Klassenerhalt vollauf verdient war. Alle drei Doppel gingen zu Beginn an den SVB, der dann zwar die beiden Spitzeneinzel in jeweils fünf Sätzen verlor, von den folgenden sieben Einzeln aber sechs gewann und somit sein Ziel erreicht hatte.