Hoch, höher am höchsten: In Halbzeit eins kann nichts und niemand den Steinheimer Lennart Brändel aufhalten. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui. Das ist die Kurzbeschreibung für den Auftritt des HC Steinheim im Bezirksligaspiel gegen die SG Handball Detmold I. Unterm Strich steht eine 15:27 (11:8)-Niederlage. Es ist eine Klatsche in eigener Halle.

Im den zweiten 30 Minuten gelangen den Gastgebern noch ganze vier Tore. Völlig von der Rolle präsentierte sich die Mannschaft, die im ersten Durchgang noch kompakt und entschlossen aufgetreten war. Eine Erklärung für den eklatanten Leistungsabfall im zweiten Abschnitt fiel den Verantwortlichen schwer. Trainer und Ex-Profi Jörg Harke traute seinen Augen nicht, was er gegen den Nachbarn plötzlich zu sehen oder besser formuliert, nicht zu sehen bekam.

Nach einer 11:8-Führung schmierten die Gastgeber ab und kamen ganz böse unter die Räder. Es war eine denkwürdige Partie in der Sporthalle am Gymnasium in Steinheim.

Intensiv

Zunächst entwickelte sich nach dem obligatorischen Abtasten eine intensive Begegnung. Niemand konnte auch nur erahnen, wie einseitig das Duell in der zweiten Halbzeit ablaufen sollte. Die Gäste erspielten sich zunächst eine 2:0-Führung. Steinheim kam nach zwei verwandelten Siebenmetern zum 2:2-Ausgleich. Youngster Lennart Brändel zeigte, wie ausgebufft er bereits ist. Die HCS-Deckung agierte sehr aktiv und entschlossen. Schlussmann Nico Mogge wartete im Tor mit starken Reflexen auf. Die Mannschaft knüpfte nahtlos an die starke Leistung der Vorwoche an. Zudem hatte HC-Trainer Jörg Harke sein Team gut auf die 5:1-Deckung eingestellt. 7:6 für den HC Steinheim. Das war die erste Führung auf eigenem Hallenparkett. Der Führungstreffer resultierte aus einem schnell vorgetragenen und mutig abgeschlossenen Gegenangriff. Bei den Emmerstädtern beeindruckte die Schnelligkeit.

Lattentreffer

Mehrere Lattentreffer verhinderten eine höhere Führung des mutig agierenden Gastgebers. Mit großem Applaus wurden die HCS-Protagonisten bei einem Vorsprung von drei Treffern (11:8) in die Pause verabschiedet.

Nach dem Seitenwechsel standen zwei völlig andere Mannschaften auf dem Parkett: Detmold war gereizt und zog alle Register. Steinheim wirkte verunsichert und erlaubte sich eine Kette von Fehlern. Die Gäste hatten auf eine 6:0-Deckung umgestellt. Ganze vier Minuten waren im zweiten Abschnitt absolviert, als die Lipper einen 8:11-Rückstand in ein 11:11 umgewandelt hatten.

Während bei den Gästen plötzlich alles gelang, lief bei den Steinheimern nichts mehr zusammen. Den Gastgebern fehlte eine Linie und damit der klare Spielaufbau. Die Aktionen wurden hektisch. Die Kombinationen blieben auf der Strecke. Im Abschluss taten sich eklatante Mängel auf. Die Detmolder zogen auf der anderen Seite Tor um Tor davon. »Wir waren in unsere alte Mentalität zurückgefallen. Das Team bäumte sich nicht auf«, sagte Harke. In der 50. Minute gelang dem HCS nach über 20 Minuten ohne Tor der erste Treffer im zweiten Durchgang.

»Wir sind top gestartet und kombinierten mutig. Die Detmolder liefen wie ein Hühnerhaufen durcheinander«, fasste Harke den ersten Abschnitt zusammen. Den Einbruch in Durchgang zwei konnte sich der Coach nicht erklären. »Offenbar hatten einige das Spiel schon zur Halbzeit gewonnen.« Die jungen Steinheimer hatten Lehrgeld bezahlt. Beim TSV Oerlinghausen steht der HCS am Samstag, 28. September, vor der nächsten hohen Hürde.