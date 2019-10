Von Jens Zirklewski

Damen-Oberliga

TTVg Kleve – DJK Adler Brakel 8:2. »Unsere Gegnerinnen haben heute erstmals komplett gespielt, daher war es sehr schwierig für uns. Wir konnten die Kleverinnen zwar hier und da ärgern, am Ende gab es jedoch die erwartete Niederlage«, resümierte Brakels Teamchefin Claudia Schäfers nach dem Spiel. Für die beiden Ehrenpunkte sorgte die Brakeler Dauerbrennerin Patricia Nitzsche. Claudia Schäfers, Lea Litschke und Silvia van Gorp, die für Nina Seibt Ersatz spielte, gingen leer aus.

Damen NRW-Liga

SV Bergheim – TTC Dortmund-Wickede 8:2. Der SV Bergheim setzt sich in der Spitzengruppe fest. Nach einem gelungenen Doppelstart von Pucker/Thiele und

Die Frauen des SV Bergheim sind als Aufsteiger starker Zweiter der NRW-Liga mit von links: Mona Hausmann, Amelie Pucker, Finja Kaubisch und Miriam Thiele. Foto: Sylvia Rasche Die Frauen des SV Bergheim sind als Aufsteiger starker Zweiter der NRW-Liga mit von links: Mona Hausmann, Amelie Pucker, Finja Kaubisch und Miriam Thiele. Foto: Sylvia Rasche

Kaubisch/Hausmann sorgten die Gastgeberinnen schnell für klare Verhältnisse: Finja Kaubisch (2), Amelie Pucker, Miriam Thiele und Mona Hausmann bauten die Führung auf 7:0 aus. Nach zwei Niederlagen von Pucker und Thiele machte die glänzend aufgelegte Mona Hausmann mit ihrem insgesamt dritten 3:0-Erfolg des Abends den Sack zu. »Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung«, freute sich Finja Kaubisch nach der Partie.

Herren-Verbandsliga

SV Neubeckum - SV Menne 2:9. Der SV Menne startete mit drei klaren Doppelsiegen von Hoffmeister/Sittig, Wiegand/Zirklewski und Koch/Richau in die Partie. In der Folgezeit entwickelte sich ein klare Partie, in der lediglich das mittlere Paarkreuz, bestehend auch Jens Zirklewski und Michael Koch, ihren Gegnern zum Sieg gratulieren mussten. Thomas Hoffmeister (2), Boris Sittig (2), Christian Richau und Jens Wiegand sorgten letztlich mit ihren Einzelsiegen für den 9:2-Erfolg. »Das war heute ein Pflichtsieg, der uns zurück in die Erfolgsspur bringt«, merkte Christian Richau an.

SV Bergheim – TTC Petershagen-Friedewalde 8:8. Die erste Überraschung im Kellerduell gab es schon bei der Anreise der Gäste aus dem Kreis Minden/Lübbecke. Erstmals in dieser Saison setzte Petershagen seine beiden Kubaner ein. Die sollten das Team eigentlich schon früher verstärken, waren aber erst in der vergangenen Woche in Deutschland angekommen. Spitzenspieler Adrian Perez weist dabei mit 2200 Ranglistenpunkten den Topwert aller Verbandsligaspieler der Staffel 1 auf. Teamkollege John Espinoza an Position drei hat immerhin noch 1889 Punkte auf dem Konto. »Mit den beiden Kubanern ist Petershagen eine ganz andere Mannschaft als zuletzt«, meinte Bergheims Nummer eins, Maik Huebner, vor der Partie.

Die Gastgeber starteten dann auch mit einem 1:2-Rückstand, da lediglich Jonas Thorenmeier/Marco Pucker gegen das gegnerische Spitzendoppel erfolgreich waren. In den folgenden Einzeln stach beim SVB besonders das obere Paarkreuz heraus. »Maik Huebner und Jonas Thorenmeier haben richtig stark gespielt und alle vier möglichen Punkte geholt«, lobte Jakob Nöltker nach dem Spiel. Beide besiegten dabei auch Adrian Perez. Zu den vier Punkten im oberen Paarkreuz kamen bis zur 7:4-Führung noch Einzelsiege von Leon Geminger und Marco Pucker. »Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits beide Punkte in Sicht, jedoch haben wir im Anschluss vier Einzel verloren«, blickte Jakob Nöltker zurück. Im Abschlussdoppel wurde es dann richtig spannend: Nach einigen Führungswechseln waren am Ende Maik Huebner/Leon Geminger, die das Momentum auf ihrer Seite hatten, im Entscheidungssatz mit 11:9 die Oberhand behielten und damit das Remis sicherten.