Beim Reitturnier in Steinheim wurden die Kreismeister und die Platzierten geehrt, in der Bildmitte die Kreismeister (von links) Johann Vogt, Pia Fehring, Claudia Sander, Lisa Mahlmann; rechts die Kreisvorsitzende Beatrix von Kanne, Zweite von rechts Steinheims stellvertretender Bürgermeister Gerd Jarosch. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Das M*-Springen war einer der Turnierhöhepunkte. Der Brakeler Heinz Kirchhoff setzte als letzter Starter alles auf eine Karte und sicherte sich mit My Cent den Sieg. »My Cent (16) kann hohes Tempo gehen und ist immer voll bei der Sache«, freute sich Kirchhoff in 43.80 Sekunden. Den zweiten Platz belegte Hubertus Spieker auf Alaska (45.62, RV Nethegau Brakel), Dritte wurde die Steinheimerin Lisa Mahlmann auf

Foto: Heinz Wilfert

Rijenna (46.29).

Richtig happy war Mahlmann zum Abschluss des zweiten Turniertages. Sie hatte mit Rijenna das M**-Springen gewonnen. Das Gefühl des Sieges wurde komplett, weil es der erste Erfolg in diesem Springen auf heimischem Boden war. »Zu Hause gewinnen ist immer besonders schön. Ich wollte eine gute Platzierung auch im Hinblick auf die Kreismeisterschaft«, so die 20-Jährige, die sich auf ihre Stute (13) voll verlassen konnte. Schon als Dritte ging sie an den Start und musste eine schnelle, aber auch eine fehlerfreie Runde vorlegen. An ihrer Zeit bissen sich alle folgenden Starter die Zähne aus. Am nächsten kam Hubertus Spieker auf Alaska (56.89, RV Nethegau Brakel), dritter wurde Matteo Brenna (RFV Extertal, 58.39). Fehlerlos blieb auch Frank Drewes (RV Nethegau Brakel), der auf seinem jungen Pferd Clooney Platz vier belegte und Platz drei in einer Stilspringprüfung der Klasse M belegte. Auf Platz acht deutete die 15-jährige Philippa von Hahn auf Ciara Lu ihr großes Talent.

Spannung garantierte die Stilspringprüfung Klasse L für den Junioren. Die Prüfung bot die Gelegenheit, sich für den Springfördercup 2019/2020 der Verbund Volksbank OWL zu qualifizieren. Hinter der Siegerin Celine Stüker (SC Blau-Weiß Ostenland) auf Quickstep (Wertungsnote 8.10) landete auf Platz drei Emma Benken (RSG Eggeland Alhausen mit Granate (Note 7.80), Platz vier belegte Anna Stöver (RV Nethegau Brakel) auf Shakira (7.70).

Bei der Siegerehrung der Kreismeister erinnerte Petra Steinmeier noch einmal an die großen Verdienste des vor kurzem gestorbenen Hansi Günther, dessen ganzer Einsatz dem Reitsport auf Kreisebene und im Reitverein Steinheim gegolten habe. »Er wird uns und dem Reitsport fehlen«, so Steinmeier. Kreismeister im Juniorenchampionat wurde Johann Vogt (Fantasie, RSG Eggeland Alhausen) vor Maja Ahls (Arpeggio´s Amelie, RV Steinheim) und Hanna Jacobi (Rainbow, RV Nethegau-Brakel).

In der Leistungsklasse 5 und 6 holte Pia Fehring (Nini van´t Coseveld, RSG Eggeland Alhausen) den Titel vor Julia Zillies Carlton Hill und Annika Brandt (Aemy Lee, beide RV Steinheim). Kreismeisterin der Leistungsklasse 4 und 5 wurde Claudia Sander (Armani Code, RSG Eggeland-Alhausen). Auf den Plätzen landeten Kyra Celina Schwietering (Lysanto, RV Nethegau Brakel) und Laura Dohmann (Crazy Jumper, RV Gut Breite).

Ganz eng ging es in der Leistungsklasse 1 bis 4 zu. Die ersten Drei trennte jeweils nur ein Punkt. Lisa Mahlmann (Rijenna, RV Steinheim) holte nach ihrem Titel in der Dressur vor drei Jahren ihren ersten Kreismeistertitel im Springreiten vor Hubertus Spieker (Alaska) und Heinz Kirchhoff (My Cent, beide RV Nethegau Brakel).

Angesichts der überschaubaren Starterfelder hat sich der Vorstand des Reitvereins Steinheim bereits auf die Saison 2020 eingestellt. Die Planungen sehen neben dem Frühjahrsturnier das Turnier im Herbst vor. »Dann legen wir aber den Dressur- und den Springreiterwettbewerb wieder zusammen«, kündigt Jan Schamberger an, der neue Vorsitzende des Reitvereins. Die Planungen sehen im August des nächsten Jahres ein Turnier über zwei Tage ausschließlich für junge Reiter und Jugendliche vor. „Wir haben viele Kinder im Verein, deren reiterliches Talent wir fördern wollen,“ setzt die stellvertretende Vorsitzende Andrea Mahlmann voll auf den Nachwuchs. Für die Ausbildung stehen das Vereinspferd Felix und weitere Pferde von Privatpersonen zur Verfügung.