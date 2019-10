Karim Krehemeier freut sich auf seinen ersten Einsatz in der Badminton-Regionalliga an diesem Sonntag. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Sein neues Team hat bereits drei Spiele in dieser Saison absolviert und alle drei verloren. Als Tabellenschlusslicht geht die Reise nun zum Gladbecker FC, der einen Sieg auf dem Konto hat. Karim Krehemeier wechselte vor der Saison vom BC 64 Steinheim nach Ostenland und soll in der Regionalliga das dritte Einzel bestreiten. Bisher durchkreuzten aber andere Termine diesen Plan. »Wenn Jugendturniere oder Ranglisten zeitgleich stattfinden, haben die Vorrang«, berichtet Vater Peter Krehemeier.

So durfte Karim in diesem Herbst sogar erstmals bei der Deutschen Rangliste der Altersklasse U19 aufschlagen. Dabei ist der 15-Jährige gerade erst in die U17 aufgerückt, hat dort aber im Juni die Deutsche Rangliste gewonnen. »Der Sieger spielt in der nächsten Rangliste automatisch eine Altersklasse höher«, erklärt Peter Krehemeier. Bei den bis zu vier Jahre älteren Akteuren startete der Steinheimer als Außenseiter, zog sich aber dennoch stark aus der Affäre. In Gera kämpfte er sich mit zwei Dreisatz-Erfolgen ins Viertelfinale. Hier musste er sich in zwei Sätzen geschlagen geben, schaffte es damit aber immerhin bis in die Runde der besten Acht. Mit seinem Mülheimer Partner Karl Sufryd gelang ihm dies auch im Doppel.

Bei den German-Ruhr-International, einem internationalen Jugendturnier an seinem Wohnort Mühlheim, durfte Krehemeier, der dort das Deutsche Badminton-Internat besucht, wieder in der U17 aufschlagen. Im Einzel hatte er Pech mit der Auslosung, traf gleich im ersten Spiel auf den späteren Sieger aus Dänemark und schied aus. Im Doppel erreichte er mit Sufryd das Halbfinale.

In Mülheim war auch der Steinheimer Theo Steinwart, der seit dieser Saison für den BC Hövelhof aufschlägt und mit seinem Team die Bezirksliga anführt, mit von der Partie. Im Einzel unterlag er in Runde eins, im Doppel schaffte er es zusammen mit Mikko Ziegler mit bis ins Achtelfinale.

Karim Krehemeier ist in der ersten Ferienwoche in Mülheim geblieben, um weiter intensiv zu trainieren und sich auf seine Premiere in der Regionalliga vorzubereiten.