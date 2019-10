Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). Mit einem Tor in allerletzter Sekunde hat der HC Steinheim das Handball-Bezirksligaduell gegen den TSV Bösingfeld mit 25:24 gewonnen. »Es war knapp, aber der Sieg war nicht unverdient«, zog HC Trainer Jörg Harke das Fazit nach 60 spannenden Minuten in eigener Halle.

Die Steinheimer gingen mit Respekt in die Partie gegen den Aufsteiger. »Wir kannten den Gegner nicht, der aber für eine junge, hoch motivierte und sehr agile Mannschaft bekannt ist, die das 5:1 System perfekt beherrscht«, so Harke. Der HC 71 konnte fast mit dem kompletten Kader antreten. Es fehlten nur Lukas Wakup und Daniel Mense, der wohl länger ausfällt. Auch Daniel Nunne stand wieder im Team, der durch seine Erfahrung für Sicherheit in der Abwehr sorgte und nach vorne Druck machen sollte.

In der ersten Hälfte verhielten sich beide Seiten sehr vorsichtig und abwartend. Die Steinheimer Deckung stand gut und ließ nur wenig zu. Nach vorne wurde aber zu wenig gemacht. Der HC Steinheim lag zur Halbzeit 8:10 zurück, die Torausbeute war auf beiden Seiten mäßig.

Nach dem Wiederanpfiff ging es wesentlich munterer zur Sache. Marvin Goedeke wurde jetzt zum wichtigsten Spieler für den HC, der dem Spiel entscheidende Impulse gab. Er wurde jetzt zum zentralen Dreh- und Angelpunkt, verteilte geschickt die Bälle und setzte seine Mitspieler erfolgreich ein. Goedeke traf aber auch selbst und hatte kaum Fehlwürfe. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen, die Führung wechselte ständig. Auch Daniel Nunne, der fast ein Jahr pausiert hatte, knüpfte fast an alte Leistungen an. »Meine Mannschaft zeigte Moral«, war Jörg Harke zufrieden. Mehrfach konnten die HC Spieler das Überzahlspiel nutzen, oft eine Schwäche in der Vergangenheit. Selbst in Unterzahl versteckte sich das Heimteam nicht und kam zu Torerfolgen.

40 Sekunden vor Schluss war Steinheim beim Stand von 24:24 in Ballbesitz. Harke nutzte 20 Sekunden vor dem Schlusspfiff die Gelegenheit, sein Team mit einer Auszeit noch einmal einzustellen. Zwei Sekunden vor dem Ende bekam der HC Freiwurf. Weil die Partie unterbrochen war, konnte Steinheim einen einstudierten Spielzug anwenden. Der Jubel war groß, als Daniel Nunne das Tor zum 25:24 gelang. »Es war viel Dramatik im Spiel. Endlich hatten wir auch mal das Quäntchen Glück, das uns zuletzt oft gefehlt hat«, so Harke, der auch mit dem kämpferischen und spielerischen Auftritt zufrieden war. Steinheim hat jetzt fünf Punkte und liegt auf Platz sechs der Bezirksliga.

Im nächsten Spiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr) trifft der HC auf Altenbeken/Buke 2. Das Tabellenschlusslicht ist noch ohne Punkte. »Das wird dadurch für uns nicht einfacher«, ist man beim HC überzeugt.