Der Steinheimer Hendrik Wiedemeier (am Ball) will mit Ostenland den Regionalliga-Klassenerhalt feiern. Foto: Elmar Neumann

Von Sylvia Rasche

Steinheim/Ostenland (WB). Sie sind Tabellenschlusslicht, haben jetzt aber dem Spitzenreiter den ersten Punkt der Saison abgenommen. Die drei Steinheimer in Reihen des Badminton-Regionalligisten SC Ostenland glauben fest an den Klassenerhalt.

Mit Hendrik Wiedemeier, Mike Augustine Gnanagunaratnam und Jugend-Nationalspieler Karim Krehemeier schlagen seit dieser Saison gleich drei Akteure im Trikot des SCO auf, die aus Steinheim stammen und beim BC 64 ihre Laufbahn begonnen haben.

Wiedemeier absolviert seine dritte Saison bei den Blau-Weißen, hat den Aufstieg in die Regionalliga mitgemacht und dort im Premieren-Jahr den Klassenerhalt gefeiert.

Vom Nachbarn aus Hövelhof kam vor der Saison mit Mike Augustine Gnanagunaratnam ein weiterer Steinheimer dazu. Karim Krehemeier komplettiert das Trio. Er ist mit 15 Jahren mit Abstand der jüngste Spieler des Teams.

Die Überraschung ist perfekt: Der SC Ostenland hat ein Remis gegen den Tabellenführer errungen. Mit dabei die Steinheimer Karim Krehemeier (Zweiter von links), Hendrik Wiedemeier (Dritter von links) und Mike Augustine Gnanagunaratnam (Vierter von rechts). Foto: privat Die Überraschung ist perfekt: Der SC Ostenland hat ein Remis gegen den Tabellenführer errungen. Mit dabei die Steinheimer Karim Krehemeier (Zweiter von links), Hendrik Wiedemeier (Dritter von links) und Mike Augustine Gnanagunaratnam (Vierter von rechts). Foto: privat

Nach vier Niederlagen in Folge zum Saisonauftakt musste Ostenland jetzt gegen den Topfavoriten aus Sterkrade, der auf dem besten Weg Richtung 2. Bundesliga unterwegs ist, ran – und stellte dem Spitzenreiter ein Bein. »Der Punkt kam sehr überraschend«, kommentiert Hendrik Wiedemeier das 4:4. »Es wird verdeckt aufgestellt. Als die Aufstellung aufgedeckt wurde, haben wir mit einer 2:6-Niederlage gerechnet«, gibt der Steinheimer zu. Wiedemeier gewann an der Seite von Tim Hindera das zweite Herren-Doppel. Dieser Punkt war einkalkuliert. Das erste Doppel und das Damen-Doppel gingen an Sterkrade, ebenso das Spitzeneinzel. Doch dann wuchsen die Ostenländer über sich hinaus. Hendrik Wiedemeier gewann das zweite Herren-Einzel recht deutlich. Karim Krehemeier, der in der Woche zuvor bei seiner Regionalliga-Premiere noch in drei Sätzen knapp unterlag, punktete diesmal. »Karim hat gerade im dritten Satz fast fehlerfrei gespielt und gegen einen ehemaligen Internatskollegen aus Mülheim mehr als verdient gewonnen«, lobt Wiedemeier seinen jungen Teamkollegen. Im Mixed machten die Blau-Weißen das Remis perfekt. »Für uns fühlte sich der eine Punkt aber eher wie ein Sieg an«, betont der Steinheimer.

Mit dem Überraschungserfolg soll nun die Aufholjagd gestartet werden. »Der Auftakt in der Liga war dieses Mal so schwer, da wir mit vier Auswärtsspielen in Folge gegen vier Nicht-Abstiegskandidaten gespielt haben«, erklärt Hendrik Wiedemeier. Die beiden nächsten Aufgaben sind Heimspiele gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. »Mülheim und Langenfeld haben beide auch nur zwei Zähler auf dem Konto. Da müssen wir Punkte sammeln«, betont der Steinheimer.

Allerdings wird Jugend-Nationalspieler Karim Krehemeier, amtierender Deutscher U15-Meister, gegen Mülheim fehlen. Er ist bei den zeitgleich stattfindenden Westdeutschen Jugendmeisterschaften gefordert. »Das ist für uns ein echter Verlust«, stellt Wiedemeier heraus und hofft dennoch mit dem Rückenwind aus dem Sterkrade-Spiel auf Punkte für den Klassenerhalt in eigener Halle.