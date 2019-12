Von Fabian Scholz

Vinsebeck (WB). Der TuS Vinsebeck überwintert in der A-Liga auf Rang sechs. Noch besser: Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte haben die Teutonen den Einzug ins Halbfinale des Kreispokals geschafft.

2019 war ein äußerst erfolgreiches Jahr. Die Geschichte zum Happy End in der Saison 2019/20 für das Frühjahr 2020 läuft auf Hochtouren. Maik Disse, Ur-Vinsebecker und einst erfolgreicher TuS-Torjäger, coacht die erste Mannschaft in der zehnten Saison. Der Trainer weiß um eine ehrgeizige und talentierte Mannschaft: „In der Meisterschaft ist für uns bei 33 Punkten aus 16 Spielen noch vieles möglich. Im Kreispokal ist das nächste Ziel nun natürlich das Finale.“ Die Vinsebecker sind weit gekommen und empfangen am Donnerstag, 23. April, den abstiegsgefährdeten Bezirksligisten FC Peckelsheim/Eissen/Löwen im Halbfinale. Erstmals in seiner Geschichte ist der TuS unter den letzten vier Teams dabei.

Zufrieden und stolz

„Wir sind mit der Hinrunde grundsätzlich sehr zufrieden. Es hätten am Ende sogar noch einige Punkte mehr sein können“, blickt der Coach zurück. Mitunter seien zu viele gute Chancen vergeben worden. In den bisherigen 16 Partien trafen die TuS-Hauptdarsteller immerhin stolze 47 Mal. Das ist ein Schnitt von fast drei Toren pro Partie. Die Teutonen gaben sich in den ersten Begegnungen meisterlich stark – die erste Niederlage kassierte die kompakte Mannschaft erst am zehnten Spieltag. Zwischenzeitlich grüßte der TuS sogar zweimal als Tabellenführer. „Auch als Spitzenreiter ist bei uns das Wort Aufstieg nicht gefallen. Wir wissen um die Möglichkeiten der beiden Spitzenteams SV Höxter und TuS Bad Driburg“, betont Disse. Der erste Platz sei jeweils eine schöne Momentaufnahme gewesen. Gegen Ende der Hinrunde ließen die Vinsebecker etwas abreißen. Gegen die SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen und gegen den SV Brenkhausen/Bosseborn gab es jeweils nur ein Unentschieden. „Gegen Scherfede haben wir einfach schlecht gespielt. Die Begegnung gegen Brenkhausen hätten wir gewinnen müssen“, beschreibt der Coach die bisherigen Tiefpunkte der Saison. „Unser Kader ist klein. Ab Mitte September fiel negativ ins Gewicht, dass mitunter vier bis fünf Spieler gefehlt haben. In kompletter Besetzung wäre sicherlich mehr möglich gewesen.“

Coach will mehr

Vorne sind sie durchschlagskräftig und hinten stehen sie eigentlich gut. Mit 24 Gegentoren aus 16 Spielen stellt Vinsebeck die drittbeste Defensive. Maik Disse sieht dennoch Verbesserungsbedarf in seiner Abwehrreihe. „Auf dem Papier mag das gut aussehen. Im Vergleich zur abgelaufenen Saison bin ich mit der Abwehrarbeit allerdings nicht zufrieden. Wir hätten zahlreiche Gegentore leicht verhindern können. Dann wären am Ende auch noch mehr Punkte herausgesprungen“, sagt der Coach. So wie in der Offensive müsste seine Mannschaft auch in der Defensive noch besser im Kollektiv zusammenarbeiten.

Das Erreichen des Pokal-Halbfinals macht sie in Vinsebeck alle stolz. Der TuS setzte sich in vier Auswärtsspielen gegen Kollerbeck, Warburg, Bellersen und Bühne durch. „Die Pokalspiele sind für uns die Highlights der bisherigen Spielzeit gewesen. Dabei haben wir die Pokalauftritte zunächst nur als Tests angesehen. Jetzt sieht das natürlich ganz anders aus“, schmunzelt Disse. Wir sind alle hochmotiviert und wollen für unseren Verein Geschichte schreiben“, fiebern sie bei den Teutonen dem Halbfinale gegen Peckelsheim/Eissen/Löwen entgegen.

Die Vinsebecker wollen sich in der Winterpause noch einen Mittelfeldakteur angeln: „Wir haben einen Spieler fest im Visier, der uns direkt weiterhelfen würde. Bereits vor der Saison gab es Gespräche“, so Disse. In der Meisterschaft wollen sie in der Endabrechnung einen Platz in den Top-Five belegen. Das Potenzial und den Ehrgeiz dafür besitzt das Team des TuS Teutonia Vinsebeck.

Fragen an den Trainer

Wer wird Meister in der Fußball-A-Liga?

Maik Disse: „Das wird eindeutig der SV Höxter. Die Kreisstädter verfügen auf A-Liga-Verhältnisse bezogen über einen extrem starken und großen Kader. Nach leichten Problemen zu Beginn kommt das Team in der A-Liga von Spieltag zu Spieltag immer besser auf Touren. Für mich führt beim Meister der A-Liga Höxter/Warburg kein Weg am SV Höxter vorbei.“

Wer ist Trainer und Spieler des Jahres?

Disse: „Diesbezüglich möchte ich niemanden herausstellen. Jeder Trainer macht seine Arbeit auf seine eigene Art und Weise gut. Das Leistungsgefälle in der A-Liga ist erheblich. Es gibt sehr starke und auch schwache Teams. Die klassischen Torjäger, die mit einer erheblichen Quote aufwarten, stehen im Fokus. Auf der anderen Seite agieren in der ­A-Liga auch sehr gute Abwehrspieler. Die Stürmer werden immer einen Wettbewerbsvorteil haben.“

Was wird der TuS Vinsebeck am Ende erreichen?

Disse: „In der Liga ist unser Ziel ein Platz unter den Top-Five. Im Kreispokal haben wir nun noch einiges vor.“