Von Sylvia Rasche

„Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und freue mich natürlich sehr“, sagt die 14-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie hatte sich im Januar in Büren bei den Westdeutschen U15-Meisterschaften die Bronze-Medaille gesichert, war dabei im Halbfinale gegen die spätere Meisterin Luisa Düchting sogar nur hauchdünn in fünf Sätzen am Finaleinzug gescheitert.

Ihr Auftritt am Tisch hat die Mitglieder des Westdeutschen Jugendausschusses offensichtlich überzeugt. Sie nominierten die Bergheimerin gemeinsam mit Melinda Maiwald (TTV Hövelhof), Luisa Düchting (TTG Langenich), Jana Schulza (DJK Capppel) und Eireen Kalaitzidou (Borussia Düsseldorf) für die nationalen Titelkämpfe. Dieses Quintett wird Nordrhein-Westfalen am Wochenende 14./15. März in Schiffweiler im Saarland vertreten.

„Die Nominierung ist ein toller Erfolg für Lina-Marie“, freut sich auch Trainer Andrzej Biziorek, der vor allem das Angriffsspiel und die Antizipation der Linkshänderin lobt. „Wenn sie mutig spielt, kann sie auch bei den Deutschen Meisterschaften Spiele gewinnen“, meint der Profi-Coach, der seit Jahren auch den Nachwuchs des SV Bergheim trainiert.

„Ich mache mir keinen Druck und gehe die Sache locker an. Wenn ich dort mein bestes Tischtennis spiele, bin ich sehr zufrieden. Ich war noch nie bei so einem großen Turnier“, blickt Lina-Marie Engelmann voraus. Sie hat zwar mit der Schülerinnen-Mannschaft des SV Bergheim bei den deutschen Teammeisterschaften vor zwei Jahren überraschend Platz vier belegt, doch gilt das Niveau der Einzelmeisterschaften als noch mal höher. Das beweist schon die Setzliste, die Nationalspielerin Annet Kaufmann (SV Böblingen) anführen wird. Die Badenerin spielt bereits in der Damen-Bundesliga!

Lina-Marie Engelmann geht mit dem SV Bergheim in der Damen-NRW-Liga auf Punktejagd, hat dort mit 12:13 eine (fast) ausgeglichene Bilanz erspielt, auch schon in der Herren-Bezirksklasse ausgeholfen und ihr Spiel dort ebenfalls gewonnen.

Dabei trainiert sie aktuell nur zweimal in der Woche. „Ich denke, dass ich vor den Deutschen Meisterschaften aber noch mal Einzeltraining machen werde“, blickt die Linkshänderin, die mit ihrer Schulmannschaft des Gymnasiums St. Xaver Bad Driburg in Düsseldorf zuletzt Platz zwei bei den Landesmeisterschaften „Jugend trainiert für Olympia“ belegt hat, voraus.

Und vielleicht darf sie dann ja auch im April noch mal für den Westdeutschen Tischtennis Verband aufschlagen: Der ließ einen Platz auf der Nominierungsliste für den Deutschlandpokal der Landesverbände nämlich noch frei und will den erst kurzfristig vergeben.