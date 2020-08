Kai Stolte erlöst den Favoriten

FC Peckelsheim/Eissen/Löwen zieht ins Fußball-Kreispokalfinale ein 1/19 Foto: Oliver Temme

Der letztlich standesgemäß wirkende 3:1-Sieg des Bezirksligisten täuscht über eine Schlussviertelstunde hinweg, in der der gastgebende A-Ligist dem 2:2-Ausgleichstreffer näher war als der Favorit dem 3:1. Letzteres erzielte Kai Stolte schließlich in der vierten Minute der Nachspielzeit und sorgte für einen riesigen Jubelsturm, der für fünf Gästefans wegen des Abbrennens von Pyrotechnik die Verweisung vom Sportplatz zur Folge hatte.

Die verbliebenen 295 Zuschauer waren sich nach dem Schlusspfiff in ihrem Fazit einig, unterm Strich ein ausgeglichenes Spiel gesehen zu haben. „Vinsebeck hat es uns richtig schwer gemacht“, meinte Matthias Rebmann.

Nach dem frühen Führungstor von Peckelsheims Kai Stolte in der fünften Minute brauchte der TuS bis zur 18. Minute, um sich eine gute Möglichkeit zu erarbeiten - und fortan bis zur Halbzeit weitere folgen zu lassen. Mit dem Höhepunkt in der 45. Minute, als Jens Boeckmann nach einem Foulspiel an Axel Mahlmann die Chance vom Elfmeterpunkt bekam, aber an PEL-Schlussmann Simon Störmer scheiterte. Nach dem Wiederanpfiff legte Paboy Fanney das 2:0 nach (57. Minute). Die folgenden Spielszenen deuteten auf ein Ausklingen der Partie hin.

Dann aber leitete Axel Mahlmann mit einem bärenstarken Pass auf Philipp Jasperneite in der 74. Minute das Vinsebecker Aufbäumen ein. Jasperneite, Spieler und Vereinsvorsitzender in Personalunion, vergab die erste Großchance frei vor dem Gäste-Torwart. Schöner formuliert: Er nahm Anlauf, um in der 82. Minute tatsächlich den 1:2-Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einem Eckball war der groß gewachsene Jasperneite mit dem Kopf zur Stelle und zwang den Ball über die Unterkante der Latte ins Netz. In der 90. Minute war es wieder das Vereinsoberhaupt, dem mit einem satten Schuss knapp neben das Gehäuse beinahe noch das 2:2 gelang.

„Am Ende haben wir uns leider nicht für einen tollen Einsatz belohnt”, seufzte Vinsebecks Trainer Maik Disse. „Aber angesichts der Tatsache, dass zusätzlich zu den zahlreichen fehlenden Spielern kurzfristig auch noch Fabian Koch und Thomas Wiechers ausgefallen sind, bin ich mit dem Spiel zufrieden.”

TuS Vinsebeck: Stumpenhagen - Schäl, Fricke, Kukla, Hansmann, Ziemann, Guzzardi (67. Jasperneite), Boeckmann, Böddeker, Pott, Mahlmann

FC PEL: Störmer - Vogt (90. Schön), Hillebrand, Hahne, Stolte, Melcher, Varlemann (62. El Mazria), Gockeln, Gievers (90. Jonietz), Koch, Fanneh (76. Krain)