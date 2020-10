Alina Stöver reitet auf den dritten Platz

Verzichtet wurde auf die ansonsten übliche Übergabe der Ehrenpreise durch die Sponsoren. Die Schleifchen sind den Pferden bereits in der Abreithalle angeheftet worden. Die Reiterinnen und Reiter waren einfach nur froh, dass ihr Turniersport wieder möglich war und hatten auch fleißig gemeldet. Die Organisation funktionerte unter Einhaltung des Hygienekonzepts reibungslos. Die Resonanz beim Nachwuchs war groß. Die Youngster feierten zahlreiche Erfolge.

Tolle Resonanz

Erstmals wurde der Johannes Günther-Gedächtnispreis ausgetragen. Der Wanderpokal erinnert an den vor einem Jahr plötzlich verstorbenen Johannes „Hansi“ Günther, dessen ganze Leidenschaft dem Reitsport gegolten hat – als Reiter, Kamfprichter, als Verantwortlicher im Steinheimer Reitverein, aber auch auf Ebene der reiterlichen Kreisvereinigung. „Er war über Jahrzehnte der personifizierte Reitexperte, dessen Zuhause die Reithalle war und der den Reitverein Steinheim verkörperte,“ stellte sein Bruder Bernd Günther heraus. Den Wanderpokal holte sich Josephine Schlieckmann vom Bielefelder RFC. Sie gewann mit der Wertungsnote 8,0 auf dem siebenjährigen Cornelius Claudius in der Stilspringprüfung der Klasse L. „Es macht mich stolz, dass ich die ­erste Pokalsiegerin bin“, jubelte Schlieckmann. Den zweiten Platz belegte Mia Siever (RFV Harsum) auf Cosimo mit der Note 7,80. Dritte wurde Alina Stöver mit Shakira vom RV Brakel (7,70).

Youngster top

Den Wanderpokal hatte eine Gruppe von zwölf Steinheimer Reitfreunden um Jutta Fischer vor allem für junge Reiter ausgelobt. „Der Wanderpokal soll fünfmal vergeben werden und dann einen Ehrenplatz in einer der Vitrinen in der Steinheimer Reitsportanlage bekommen,“ stellte Jutta Fischer heraus.

Neue Wettbewerbe

Erstmals im Programm waren zwei neue Wettbewerbe: eine Springprüfung der Klasse A** und der Klasse L mit steigenden Anforderungen. Der Springparcours war jeweils so aufgebaut, dass er mit Sprüngen geringerer Höhe begann, die sich gegen Ende auf L- und M-Niveau bewegten. Durch diesen Modus können die Jüngeren behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden. Die L-Prüfung gewann Pia Mahnecke (RFV von Lützwow Herford). Die talentierte Reiterin blieb auf Anaconda in 43,61 Sekunden fehlerlos und siegte vor Franziska Temborius (RFV St. Georg Salzkotten) auf Vins (0/44,89) und Vanessa Albersmeier (RFV Cherusker) auf Crystal Lake (0/45,67).

Franik jubelt

In der A**-Prüfung mit steigenden Anforderungen siegte Maya Franik (RV Helleforth) auf Chocolate Girl (0/46,46) vor Moreen Wollenweber (RFV Cherusker) auf Hasso (0/49,20) und Pia Voges (RFV Bismarck Exter) auf Claudius (0/50,01). Pia Mahnecke gewann mit der Springprüfung M* und der Note 7,80 auch den letzten Wettbewerb in Steinheim. Auf Platz zwei folgte Celine Stücker vom ZRFV Blau Weiß Ostenland auf Quickstep (7,60). Dritte wurden Cassandra Cöhring auf ATC´s Diabolo und Lisa Mahlmann (RFV Steinheim) auf Rijenna jeweils mit der Wertnote 7,50. Gemeinsam Platz fünf belegten Alina Stöver (RV Nethegau Brakel) auf Shakira und Claudia Sander (RSG Eggeland Alhausen) auf Armani Code (je 7,40). Platz sieben teilten sich Philippa von Hahn (RFV Steinheim) auf Ciara Lu und Tyra-Anastasia Kukuk (RSG Eg-geland-Alhausen) auf Dorie (je 7,30).

Schwietering vorne

Die Qualifikation zum Junioren Springfördercup 2020/2021 und damit den Ehrenpreis der Verbund Volksbank OWL sicherte sich mit der Note 7,80 Kyra Celina Schwietering (RV Nethegau Brakel) auf Paspadou und der Wertungsnote 7,80.

Maja Ahls vom RFV Steinheim belegte auf Arpeggio´s Amelie Platz vier (7,30). Die Lokalmatadoren haben sich in Szene gesetzt.

Weitere Ergebnisse

Springprüfung A**: 1. Benjamin Andirko, Arabella vd Berghoeve (Reitverein Lienen) 8,20, 2. Andre Ernst, Chades of Dream (Reiterverein Nethegau Brakel) 8,00

Springpferdeprüfung L: 1. Laura Rochell, Cidane (RV Diemeltal) 8,20, 2. Anncathrin Redder, Flechtmerhof´s Pippa (RSG Eggeland-Alhausen) 8,00

Springprüfung A**: 1. Vanessa Albersmeier, Crystal Lake (RV Cherusker) 0/41,80, 2. Vanessa Albersmeier Manhattan Sunrise 0/42.11.