Nachdem der Corona-Inzidenzwert im Kreis Lippe 50 überschritten hatte, hat die technische Kommission des Handballkreises Lippe die Reißleine gezogen und entschieden, die Saison coronabedingt bis zum 30. November auszusetzen. Präsident Sven Hartmann versteht die Entscheidung als reine Vorsichtsmaßnahme. Der Handballkreis Lippe sieht in erster Linie seine Verantwortung, die Gesundheit der Aktiven zu schützen. Von der Aussetzung betroffen war bereits das Spiel des HC Steinheim bei der HSG Blomberg, das am Samstag nicht ausgetragen wurde. Über den Trainingsbetrieb können die Vereine entscheiden. Abgesagt wurde bereits das Steinheimer Pokalspiel am 22. November.