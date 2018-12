Heiko Bonan (links) und Marcus Menzel, hier im August beim 0:3 verlorenen Bezirksliga-Derby in Borgentreich, wollen mit dem FC Blau-Weiß Weser zunächst einmal in der Rückrunde den Klassenerhalt sichern. Foto: Günter Sarrazin

Von Günter Sarrazin

»Die Entscheidung ist schon länger gefallen. Vor dem vorletzten Spiel dieses Jahres habe ich den Vorstand informiert, dass ich für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehe«, sagte der 52-jährige frühere Profifußballer Heiko Bonan zum WESTFALEN-BLATT. Bis zu seinem Abschied nach dann insgesamt drei Jahren möchte er dafür sorgen, dass die Blau-Weißen, die als Tabellenneunter mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang überwintern, in der Bezirksliga bleiben. »Wir müssen noch etwas holen. Der eine oder andere Verein, der jetzt unten steht, wird in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Da wird sich noch der eine oder andere Verein erschrecken«, so Bonan.

Sein weiteres Ziel ist es, wie eingangs geschrieben, mit dem Fusionsverein aus Beverungen und Lauenförde noch einmal ins Kreispokalfinale einzuziehen. »Obwohl die Halbfinalaufgabe beim SV Dringenberg nicht einfach wird.«

Auch auf Nachfrage ließ Bonan, der seit dem Jahr 2004 Fußball-Lehrer ist, seine fußballerische Zukunft nach seiner Zeit beim FC Blau-Weiß Weser offen. »Es ist alles möglich. Es kann sein, dass ich nichts mache. Vielleicht kommt aber auch ein interessantes Angebot«, formulierte er und richtete den Blick zunächst einmal auf die Vorbereitung für die Rückrunde. Wichtig sei es, dass die Trainingsbeteiligung besser sei als in der Hinserie, auch wenn dieses wegen Schichtarbeit und Studium schwierig bleibe. Zudem hofft er, dass seine Akteure vom Verletzungspech verschont bleiben.

Mit dem Vorstand haben Heiko Bonan und Marcus Menzel, der als Co-Trainer ebenfalls zweieinhalb Jahre beim FC Weser im Amt ist, bereits über die Zukunft gesprochen. Ganz wichtig sei es, dass der Verein, der seit zwei Jahren keine zweite Seniorenmannschaft hat, in der Breite wieder besser aufgestellt wird. »Wir setzen alles daran, wieder eine Zweite aufzubauen«, berichtete Menzel.

Der 36-jährige Hersteller, der seit der Saison 2006/2007 für den FC Bau-Weiß Weser und dessen Vorgängerverein VfB Beverungen spielt, tritt im Sommer 2019 sein erstes Amt als Cheftrainer an. »Das ist schon eine Hausnummer, gleich bei einem der größten Vereine im Kreis Höxter anzufangen«, sagte er selbst. Die Mannschaft soll zusammengehalten und punktuell verstärkt werden.