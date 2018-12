In den Einzelkonkurrenzen der Herren und der Schüler wurde im Jeder-gegen-Jeden-System gespielt. Als Neuerung gab es einen Wettbewerb im Mixed, wobei jeder Schüler einen Erwachsenen als Doppelpartner passend zur Spielstärke zur Seite gestellt bekam. Bei den Schülern kam es in der letzten Spielrunde zum er-warteten Match um Platz eins zwischen den ungeschlagenen Christian Eggert und Pascal Baumgart. Letzterer setzte sich in vier Sätzen durch und wurde damit Vereinsmeister. Platz drei erspielte sich Felix Schlüter. Im Doppel-Endspiel behielten Christian Eggert/Max Happe in vier Sätzen die Oberhand gegen Pascal Baumgart/Erik Henschel.

Bei den Herren kam es ebenfalls in der letzten Spielrunde zwischen den ungeschlagenen Tobias Schumann und Holger Baumgart zum »Endspiel«. Mit 3:0-Sätzen holte Schumann verdient den Titel. Michael Wieners gab nur gegen die beiden seine Spiele ab und wurde klarer Dritter. Das Doppelfinale zwischen Tobias Schumann/Reza Hashemi und Michael Wieners/Christian Kessen bot reichlich Spannung und endete erst im fünften Satz zu Gunsten von Schumann/Hashemi.

Im Mixed-Doppelwettbewerb gingen sechs Duos an den Start. Auch hier führte der Weg zum Titel über Tobias Schumann, der mit Erik Henschel einen aufstrebenden Schüler an der Seite hatte. Karl-Heinz Wieners spielte mit Pascal Baumgart, mit dem er im Herren-Ligabetrieb bereits einmal ein Punktspiel bestritten hat. Mit zwei knappen 3:2-Siegen zog diese Kombination ebenfalls ins Endspiel ein und behielt hier erneut im Entscheidungssatz die Oberhand »Das Finale bot sehenswerte Ballwechsel, für die es Applaus der Zuschauer gab«, berichtet der Vorstand des TTV Warburg.