Von Günter Sarrazin

Scherfede (WB). Zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang: Mit diesem Polster kann die SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen zufrieden Weihnachten feiern und ins neue Jahr gehen. Der Tabellenzwölfte der Kreisliga A genießt die Fußballpause und will in dem im März beginnenden zweiten Saisonteil auf einen einstelligen Platz vorrücken.

»Ruhe bewahren und mit mannschaftlicher Geschlossenheit die entscheidenden Punkte holen.« Das könnte eine Devise für die Mannschaft der Dreidörfer-Spielgemeinschaft sein. »Der Satz bringt es auf den Punkt. Wir werden nicht nervös. Wir wissen, dass wir einen starken Kader haben und werden mit mannschaftlicher Geschlossenheit den Klassenerhalt schaffen«, sagt Fußball-obmann Thomas Hoffmann. Den 34-Jährgen stimmt zudem optimistisch, dass der Aufsteiger starke Einzelspieler in seinen Reihen hat. Das individuelle Können soll neben dem Teamgeist ein Schlüssel zum angestrebten Erfolg sein.

31:41-Tore, 19 Punkte und Platz zwölf. So lautet die Zwischenbilanz nach 18 von 30 Spielen. Bis Rang neun sind es nur vier Zähler. Geht da noch was? »Ja, wir wollen einen einstelligen Platz«, sagt Hoffmann. »Die Mannschaft ist stärker, als es die aktuelle Tabelle aussagt. Das zeigen zum Beispiel die Punktgewinne beim 2:2 in Höxter, beim 0:0 gegen Driburg und beim 3:2-Sieg in Stahle«, untermauert er seine Zuversicht.

Dem Überraschungssieg in Stahle folgte eine Woche später, am 18. November, ein 5:0-Erfolg gegen den TuS Hembsen. Im letzten Punktspiel dieses Jahres hätte es am ersten Advent gegen den FC Germete/Wormeln einen weiteren Sieg geben können. Scherfede/Rimbeck/Wrexen gestaltete die erste Hälfte des Heimspieles in Scherfede überlegen und hätte zur Pause höher als 1:0 führen können. Am Ende behauptete sich Germete/Wormeln mit 2:1. Danach gingen die Hausherren mit der Erkenntnis vom Platz, dass mehr möglich gewesen wäre. »Das ist definitiv auch unser Gesamteindruck nach der ersten Saisonhälfte«, sagt Hoffmann mit Blick auf liegen gelassene Punkte.

Ruhe und Geduld waren gleich zu Saisonbeginn gefragt. Mit den Niederlagen gegen Stahle (0:3), Germete/Wormeln (1:2) und Hembsen (0:1) gab es einen glück- und punktlosen Start. »Wie es manchmal so ist als Aufsteiger – wir hatten auch etwas Pech«, blickt Thomas Hoffmann zurück. »Die Mannschaft brauchte etwas Anlaufzeit. Die Neuzugänge mussten integriert werden«, erklärt er weiter. Die Unentschieden gegen Bonenburg, Höxter und Bad Driburg waren erste Teilerfolge für das Team um Kapitän Eugen Deibert. Diesen Punkteteilungen folgte ein 0:2 gegen den TuS Vinsebeck, ehe am achten Spieltag, dem 16. September, der ersehnte erste Saisonsieg gelang. Das 2:1 im Kellerduell gegen Mitaufsteiger und Nachbar FC Westheim/Oesdorf war ein wichtiger Erfolg in einem Sechspunktespiel. »Da haben wir gezeigt, dass wir raus wollen aus dem Tabellenkeller«, so Hoffmann. Das gilt auch für den anschließenden 5:2-Sieg bei TiG Brakel. Der weitere Dreier gelang in Neuenheerse (4:1 am 21. Oktober).

»Wir sind echt froh, dass die Winterpause kommt. Durch das Entscheidungsspiel hatten wir nicht so lange Pause«, sagte Trainer Dominik Klaus vor der letzten Punktepartie dieses Jahres. Das Entscheidungsspiel – das war der im Neunmeterschießen entschiedene Aufstiegskrimi vom 16. Juni in Dalhausen gegen den SV Bredenborn. »Wir haben Geschichte geschrieben im Verein mit dem Doppelaufstieg der ersten und der zweiten Mannschaft«, erinnert Fußballobmann Thomas Hoffmann daran, dass die Reserve in der vorigen Saison in die B-Liga gestürmt ist. Über den doppelten Aufstieg werde auch jetzt vor dem Jahreswechsel in Scherfede, Rimbeck und Wrexen immer mal wieder gesprochen. Nun ist der doppelte Klassenerhalt das Ziel 2019.

WB-Einlauftipp: Die Dreidörfer-Spielgemeinschaft Scherfede/Rimbeck/Wrexen gehört in die Kreisliga A und will das im neuen Jahr mit dem Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz unterstreichen. Wenn das Team zur nötigen Konstanz findet und seine Chancen nutzt, wird er erreicht.