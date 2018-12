Riesel (güs). »Unsere Schüler und Jugendlichen sind gut in Form«, sagt Abdelilah Miri, Leiter und Trainer der Taekwondo-Abteilung des TV Riesel. Unter der Regie des Großmeisters in der schnellen Kampfsportart haben jetzt 18 Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren im Dorfgemeinschaftshaus in Riesel ihre Gürtelprüfung bestanden.