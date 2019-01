Abteilungsleier Karl-Werner Böhm und die beiden Spielertrainer Alvin Shabiju und Benedikt Koch (von links) wollen eine neue Basketball-Mannschaft im Warburger SV aufbauen. Das Team soll in der kommenden Saison in der Kreisliga starten. Foto: Moritz Lenz

Von Moritz Lenz

Dass es ein schwieriges Jahr werden würde, war den Beteiligten schon vor Saisonbeginn klar. Mit Marcel Lücking war der Spielertrainer und Topscorer des Teams nach Leopoldshöhe gewechselt. Shabiju und Koch übernahmen sein Amt. »Wir haben uns vor der Saison mit der Mannschaft zusammengesetzt. Dort wurde gemeinsam entschieden, in der Bezirksliga zu bleiben und die Saison zu spielen«, berichtet Shabiju. Die Trainingsbeteiligung sei in der Vorbereitung allerdings schon äußerst mäßig ausgefallen. »Es waren nur selten mehr als sechs Spieler beim Training«, so Koch. Umso mehr hat es die Trainer überrascht, dass zum ersten Saisonspiel gegen Delbrück zwölf Akteure zur Verfügung standen.

Deftige Niederlage

Die Partie ging mit mehr als 40 Punkten Differenz deutlich verloren. Zum nächsten Auswärtsspiel gegen Bad Driburg bestand der Kader nur aus fünf Spielern, so dass die Warburger die Partie absagen mussten. Danach suchten die Trainer erneut das Gespräch mit der Mannschaft. »Es wurde schnell klar, dass es keinen Sinn mehr ergibt, die Saison fortzusetzen«, erklärt Koch.

Neuaufbau in der Kreisliga

Die beiden Coaches und Abteilungsleiter Böhm sind sich aber einig: »Basketball soll weiter in Warburg gespielt werden!« In der nächsten Saison soll eine Mannschaft in der Kreisliga gemeldet werden. Aus der Jugend kommen zwei Spieler hoch, die eingesetzt werden können. Vom Kader der aktuellen Saison ist noch nicht klar, wer genau zur Verfügung stehe. Die Coaches rechnen mit einem Großteil der Mannschaft. »Zudem brauchen wir einen Trainer an der Seitenlinie, die Doppelfunktion war nicht optimal. Dafür könnte es eine interne Lösung geben«, berichtet Koch.

Nachwuchs trainiert engagiert

Die Basketballabteilung ist unterdessen weiter aktiv. »Wir haben eine U18 im Spielbetrieb. Dort spielen insgesamt 17 Spieler zwischen 13 und 18 Jahren. In der U12 betreut Johanna Rinteln 14 Jungen und Mädchen, die an den Basketball heran geführt werden«, berichtet Karl-Werner Böhm. Hinzu kommt mit Nicolas Etzel ein weiterer engagierter Jugendtrainer. Sowohl Etzel als auch Rinteln haben beim WSV das Basketballspielen gelernt und geben es jetzt weiter. Ergänzt werden die Mannschaften durch eine Alte Herren Truppe, die jede Woche Montag trainiere und generell offen für neue Spieler sei. Über die Jugend wolle der WSV weiter den Basketball stärken und den Spielbetrieb der ersten Mannschaft sichern.

Turboabitur trifft Basketballer

Das werde aber nicht leicht, betont Böhm. »Uns als Abteilung haben vor allem zwei Probleme getroffen: Das Abitur nach zwölf Jahren Schule und die Abschaffung der Wehrpflicht und das gleichzeitige Ende des Zivildienstes«, erläutert der langjährige Jugendtrainer Böhm. Durch das »Turboabi« fehle der ersten Mannschaft ein Jahrgang, der sonst ein Jahr länger als aktuell in der Diemelstadt geblieben sei. Die Basketballer kamen in der Vergangenheit von den Gymnasien. »Das hat sich etwas verändert, dennoch trifft uns das verkürzte Abitur«, so Böhm weiter. Der fehlende Wehr- und Zivildienst hat die Zeit in Warburg der Spieler zusätzlich verkürzt. »Früher gingen die Leute mit 20 zum Studium, aktuell mit 17 oder 18«, sagt Böhm.

Meisterteam in alle Winde verstreut

Als Beispiel nennt der Abteilungsleiter die Warburger U18 aus der Saison 2011/12: Von zwölf Spielern, die damals den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga schafften, ist mit Alvin Shabiju nur noch einer in Warburg. »Alle anderen studieren auswärts. Das ist einfach der Standortnachteil in Warburg«, so Böhm.

Außerdem komme hinzu, dass er während seiner Zeit im damaligen PSV erkennen konnte, dass Freundesgruppen zum Basketball fanden. »Es waren immer kleine Gruppen, die gerne Basketball spielten. Um diese Gruppen haben sich dann Mannschaften gebildet. Dies ist leider nicht mehr so«, betrachtet Böhm die Situation.

Dennoch wollen die drei Verantwortlichen dafür sorgen, dass in der kommenden Saison auch wieder eine Warburger Herren-Mannschaft am Spielbetrieb teilnimmt.