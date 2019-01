Von Sylvia Rasche

Kreis Höxter (WB). Die heimischen Springreiter werden in der kommenden Woche nicht beim Westfalentag in Münster an den Start gehen. Das hat Teamchef Michael Rüther-Rohde am Freitag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage erklärt.

»Die Mannschaft ist auf drei Reiter geschrumpft«, bedauerte der Brakeler die Absage. Zwar könnte er seine Springreiter-Kreisauswahl auch als Trio ins Rennen schicken, würde dann aber auf das Streichergebnis verzichten. Das würde die Chancen des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg in dem starken Feld deutlich schmälern. »Ein Fehler ist schnell passiert. Nur mit drei Reitern ist eine Teilnahme wenig sinnvoll«, meinte der Brakeler.

Dabei äußerte Michael Rüther-Rohde Verständnis für die Absagen, die er im Vorfeld kassiert hat. »Reiter und Pferd müssen topfit sein. Gerade bei uns in der Region ist das im Winter schwierig, weil es keine Turniere gibt. Wir haben unsere Saison von März bis Oktober«, berichtete der Teamchef. Man müsse den Pferden dann auch mal eine Pause gönnen. Der Westfalentag, an dem in der Halle Münsterland die Mannschafts-Westfalenmeister im Springen und in der Dressur ermittelt werden, fällt mit dem Januar-Termin genau in die Erholungsphase der Pferde. »Früher fanden die Meisterschaften im März in Dortmund statt. Das passte besser in den Terminplan«, so Rüther-Rohde, der trotzdem bisher jedes Jahr eine schlagkräftige Equipe stellen konnte.

Nach der Absage bleibt das Turnier auf dem Paderborner Schützenplatz im September als einziges Teamspringen der Auswahl erhalten. »Ich hoffe, dass wir da wieder mit zwei Mannschaften starten können«, blickte er voraus.

Die Dressurmannschaft, die zuletzt zweimal einen Versuch in Münster gestartet hatte, aber jedes Mal aus dem im Vergleich zu den Springreitern deutlich dünneren Kader ebenfalls Ausfälle verkraften musste, verzichtete bereits im Vorfeld auf eine Teilnahme in Münster. Am Westfalentag werden nach aktuellem Stand 15 Dressur- und 17 Springteams um die beiden Titel reiten.