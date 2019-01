»Die guten Laufergebnisse der Vereine aus dem Kreis Höxter, die allein fünf der zwölf Gesamtsiege erringen konnten, sind besonders eindrucksvoll«, stellt der Fachwart Winterlaufserie des Postsportvereins Holzminden, An­dreas Kopp, heraus. »Insbesondere von Lea Albers und Matthias Berkemeier, die zu den jungen Sportlern gehören, wird man noch viele weiteren Bestzeiten erleben dürfen«, schreibt er in seinem Bericht über die Serie, die insgesamt elf Lauftermine umfasste und an der fast 400 Sportler teilgenommen haben. »Trotz teils schwieriger Wetterbedingungen schafften 214 erfolgreich mindestens fünf Wertungsläufe über fünf, zehn oder 20 Kilometer«, führt Kopp aus.

Der Eversener Berkemeier entschied auf der Zehn-Kilometer-Strecke bei den Männern einen starken Konkurrenzkampf über 50 Kilometer in der Gesamtzeit von 3:03:32 Stunden für sich. Damit verbesserte er seine gute Zeit aus dem Vorjahr um mehr als fünf Minuten. Zweiter wurde Andreas Koschmieder (TEA Einbeck) in 3:15:51 Stunden vor Benjamin Gundelach (Firma Symrise/3:23:29 Stunden).

Deutlich siegte auf den 50 Kilometern der Frauen Sandra Grimm vom SV Brenkhausen/Bosseborn. Die Gesamtzeit ihrer 10-Kilometer-Läufe lautet 3:45:16 Stunden. Zweite wurde Gabi Menke (Non-Stop-Ultra Brakel/3:59:39 Stunden) vor Hildegard Barkhausen (Warburger SV/4:06:08).

Die 25 Kilometer bei den Frauen, erlaufen auf der Fünf-Kilometer-Strecke, gewann Simone Siep­ler (Non-Stop-Ultra Brakel) in 1:56:27 Stunden. Platz zwei sicherte sich Marie Albers (Warburger SV/1:56:35) vor Carolin Pöppe (Non-Stop-Ultra Brakel/1:57:22).

Bei den Männern siegte Nachwuchsläufer Dennis Freise (LG Solling). »Er erzielte mit 1:33:36 Stunden ein sehr gutes Ergebnis«, hebt Andreas Kopp hervor. Silber holte Debesay Gebreyons von Non-Stop-Ultra Brakel in 1:37:37 Stunden. Auf den Bronzeplatz lief Markus Spieker vom TuS Ovenhausen in 1:42:13 Stunden.

In der 25-Kilometer-Wertung der Schülerinnen lag Lea Albers (Warburger SV) in starken 2:01:54 Stunden vorn. »Sie knüpfte damit sehr gut an ihre Zeit aus dem Vorjahr an, in dem sie auch die Serie der Fünf-Kilometer-Läufe gewonnen hat«, so Kopp. Zweite wurde Gina Fleischhauer (2:02:48 Minuten) vor ihrer Vereinskollegin Jo-Ann von Heesen (2:04:10/HLC Höxter). Bei den Schülern landete Maximilian Helpensten (DJK Adler Brakel) mit 1:52:29 Stunden auf der obersten Stufe des Siegerpodestes. Sein jüngerer Bruder Moritz Helpenstein wurde in 2:16:07 Stunden Dritter.

In der Königsdisziplin, der 100-Kilometer-Stecke, für die fünf Wertungsläufe über 20 Kilometer absolviert werden mussten, kam Martin Schoppmeier vom SV Brenkhausen/Bosseborn in 7:18:44 Stunden auf Rang zwei. Sein Vereinskollege Dieter Weinholz folgte als Dritter in 7:20:46 Minuten. »Das ist in seiner Altersklasse M55 eine herausragende Zeit«, sagt Holzmindens Vorsitzender Matthias Ebeling. Den Sieg feierte einmal mehr Jörn Hesse (Delligser SC) mit 6:48:16 Stunden. »Er hat diese Disziplin schon neunmal gewonnen«, merkt Ebeling an.

Ein besonderer Höhepunkt war nach den Worten von Organisationsleiter Andreas Kopp das Erreichen des 500.000. Kilometers in der Geschichte der Serie. Diesen können zeitgleich Reinhold Timmer (TuS Vinsebeck) und Erich Fromme (SV Brenkhausen/Bosseborn) für sich beanspruchen. Weiter gestiegen ist die Beteiligung durch zahlreiche Sportler aus dem Kreis Höxter, aus Hameln, Schaumburg, Blomberg, Lemgo, Paderborn, Kassel, Göttingen, Hannover und Mühlhausen.

Die Altersspanne der Starter reichte vom achtjährigen Brakeler Moritz Helpenstein bis zu Wilhelm Wehrmann (PSV Holzminden) und Engelbert Müller (TuS Warzen), die 1934 geboren sind.

»Trotz häufig schwieriger Bedingungen wurden auf mehreren Strecken bessere Zeiten als im Vorjahr erzielt. Toll war wieder die Beteiligung der Betriebssportgruppe der Firma Symrise mit mehr als 60 Aktiven«, führt Kopp aus. Alle Ergebnisse der Winterlaufserie finden Interessierte auf den Internetseiten des PSV.