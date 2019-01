Von Günter Sarrazin

Brakel (WB). Es fehlen nur Millimeter, doch die sind entscheidend. Dirk Heidemann, Bogensportschütze des TV Brakel aus Bad Driburg, hat bei den Landesmeisterschaften des Westfälischen Schützenbundes in Dortmund sein Ziel verpasst, unter die besten 15 Teilnehmer zu kommen. Mit 523 Ringen blieb er in der Herren-Klasse hinter seinen Möglichkeiten.

»Ich bin am Sonntagmorgen nur schleppend in den Wettkampf gekommen. Während der ersten 30 der insgesamt 60 Wertungspfeile ist es mir nicht gelungen, die Treffsicherheit des letzten Wettkampfs abzurufen«, blickt der 48-Jährige auf seinen Start im Landesleistungszentrum Dortmund zurück. Die Topleistung zu wiederholen, die er bei den Titelkämpfen des Bogensportverbandes NRW gezeigt hatte, wäre toll gewesen. Dabei ist er (wie am vergangenen Samstag berichtet) in Leverkusen-Opladen mit 564 Ringen Landesmeister dieses Verbandes geworden. »Ein Fußballer stellt auch nicht in jedem Spiel einen Vereins-Torrekord auf«, wissen erfahrene Sportler.

Erst nach der Wettkampfpause lief es in Dortmund gegen starke Konkurrenz wieder besser für Dirk Heidemann. »Da habe ich das Zentrum der Zielscheibe präziser getroffen. Für eine Platzierung im vorderen Bereich war es jedoch schon zu spät«, berichtet der Driburger, der seit fünf Jahren im Bogensport aktiv ist. Unter 41 Teilnehmern kämpfte er sich mit den weiteren 30 Wertungspfeilen von Platz 33 auf Rang 26 vor.

Insgesamt traf er bei seinen besten Schüssen elfmal die »Zehn« und dreißigmal die »Neun«. »Es war also fast genau das entgegengesetzte Verhältnis zum Wettkampf in Opladen«, erklärt er, warum die erhoffte Platzierung unter den ersten 15 nicht gelungen ist. In Opladen war sein Pfeil bei 33 der 60 Schüsse auf das 18 Meter entfernte Ziel in der »Zehn« gelandet, die so groß wie ein Zwei-Euro-Stück ist.

Mit dem dort erzielten Gesamtergebnis von 564 Ringen wäre er in Dortmund als Tabellenzweiter in die Finalrunde der besten acht Teilnehmer eingezogen. Nach 60 Schüssen hatten die Akteure auf den Plätzen zwei und drei jeweils 563 Ringe. Das beste Ergebnis in den beiden Wertungsdurchgängen erzielte Lukas Paschur (TV Elverdisssen) mit 573 Ringen. »Westfalenmeister wurde jedoch am Ende Marius Neyer aus Herne. Lukas Paschur schied in der Finalrunde gleich im Viertelfinale aus. Dabei hat sich gezeigt, wie groß die Leistungsdichte war und dass schon wenige Schüsse in die Neun zu einer schlechteren Platzierung führen können«, so Heidemann.

Der Driburger, der Sportwart der Brakeler Bogenschützen ist, richtet den Blick bereits wieder nach vorn. Bei den kommenden Turnieren in der Halle legt er den Fokus auf die ausstehenden Wettkämpfe im Hessenchampionat und auf die Rundenwettkämpfe in der OWL-Liga. »Danach bereite ich mich auf die Turniere und Meisterschaften im Freien vor«, sagt Heidemann. Ab Ende März schießt er in der Olympischen Disziplin mit einer Distanz von 70 Metern zur Zielscheibe.