Thomas Rex (links) wechselt im Sommer zum SV Dringenberg. Der 23-Jährige ist der erste Neuzugang der Burgherren für die kommende Saison. In der Rückrunde der aktuellen Serie strebt er mit dem FC Peckelsheim/Eissen/Löwen den Ligaerhalt an. Foto: Björn Friedrichs

Dringenberg (WB/güs). Der Fußball-Bezirksligist SV Dringenberg hat den ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. »Vom Ligakonkurrenten FC Peckelsheim/Eissen/Löwen wechselt Kapitän und Mittelfeldstratege Thomas Rex im Sommer an die Burg. Der 23-jährige ist ein absoluter Wunschspieler von Trainer Sven Schmidt«, berichtet SVD-Vorsitzender Christian Rohe.

»Thomas ist ein absoluter Gewinn für uns. Trotz seines noch jungen Alters bringt er eine gehörige Portion Erfahrung mit und wird die Qualität des Kaders noch einmal erhöhen«, zitiert Rohe in einer Pressemitteilung den Übungsleiter des SVD.

Der Verein agiere weiter nach seiner Maxime, mit einer guten Mischung aus jungen und erfahreneren Spielern aus der Region eine schlagkräftige Truppe aufzubieten, die in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen kann.

»Thomas Rex tritt in die Fußstapfen seines Vaters Bernward Rex, der in früheren Zeiten beim SV Dringenberg aktiv war und nach seiner Zeit als Spieler auch schon als Trainer des Burgvereins agiert hat«, merkt Rohe an.

»Für uns ist es ein schwerer Verlust, aber Thomas möchte eine neue Herausforderung annehmen. Wir legen ihm keine Steine in den Weg«, sagt Peckelsheims Trainer Matthias Rebmann. »Erst einmal wollen wir in der Rückrunde mit Thomas den Klassenerhalt schaffen«, fügt er hinzu.