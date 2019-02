Von Charlotte Fricke

TTSV Schloß Holte-Sende – TuS Bad Driburg II 7:7. Drei Stunden dauerte diese umkämpfte Partie, in der Driburg nach Sätzen (30:25) und Schloß Holte-Sende nach Bällen (507:502) die Nase vorn hatten. Die Driburgerinnen Birgit Osburg/Barbara Siekmann entschieden das erste Doppel souverän mit 3:0 für sich. Eileen Vogedes/Regina Freitag unterlagen mit 2:3-Sätzen und so ging es beim Stand von 1:1 in die Einzel.

Siekmann (2:3) und Osburg (1:3) mussten sich in ihren ersten Matches geschlagen geben. Regina Freitag verkürzte mit einem Fünfsatzerfolg auf 2:3. Die nächsten beiden Einzel waren wieder hart umkämpft, die Driburgerinnen blieben dabei erfolglos. Barbara Siekmann sicherte den vierten Punkt für ihr Team in einem eindeutigen Dreisatzspiel. Nach zwei weiteren Niederlagen des TuS stand es 7:3 für Schloß Holte-Sende. »Mit einer guten, geschlossenen Mannschaftsleistung sind wir dann zu einem Unentschieden gekommen, was uns sehr gefreut hat«, berichtet Barbara Siekmann.

Die letzten vier Spiele standen ganz im Zeichen der Gäste. Birgit Osburg, Barbara Siekmann und Eileen Vogedes gewannen in drei Sätzen, Regina Freitag entschied ihr Einzel nach fünf Sätzen für sich. Somit hieß es am Ende 7:7.

Der TTSV Schloß Holte-Sende steht mit 18:4-Punkten aus elf Spielen auf Platz eins. Bad Driburgs Zweite folgt mit 15:9-Zählern aus zwölf Partien auf Rang zwei. Die DJK Adler Brakel II (13:7-Punkte) hat zwei Spiele weniger absolviert, könnte die Kur­städterinnen mit Siegen in diesen Partien also überholen.

TTV Horn-Bad Meinberg – SV Bergheim II 8:4. »Wir sind ersatzgeschwächt angetreten, unsere Gegner aber auch«, berichtet Bergheims Biljana Langanke vom Spiel gegen den Tabellenneunten. Sie und Isabell Schmitz siegten im ersten Doppel in drei Sätzen. Nina Müller/Pia Dickhausen unterlagen mit 0:3 gegen Johanna Neujahr/ Melanie Steinsiek. »Horn hat eine starke Nummer eins, gegen die Isabell und ich uns nicht durchsetzen konnten«, erklärt Langanke. Sie unterlag im ersten Einzel in vier Sätzen. Isabell Schmitz siegte mit 3:0 gegen Melanie Steinsiek und holte den zweiten Punkt für Bergheim. Auch Biljana Langanke war im Einzel gegen Melanie Steinsiek in drei Sätzen erfolgreich. Den vierten Punkt für Bergheim holte Isabell Schmitz ebenfalls mit einem 3:0. »Viel mehr als ein 8:4 war leider nicht drin«, fasst Langanke zusammen. Bergheim II ist vom vierten auf den fünften Platz abgerutscht.

SV RW Mastholte – SV Menne 8:1. »Das Spiel war für uns schnell erledigt«, berichtet Mennes Birgit Schröder. »Annette Fietz war nicht dabei und Maike Stroop konnte verletzungsbedingt nur das Doppel und ein Einzel bestreiten. Damit ging ein Punkt kampflos an Mastholte«, führt Schröder aus. Lina Dierkes/Alina Burgat unterlagen im ersten Doppel in drei Sätzen, wobei der zweite Satz aus Sicht des Menner Duos mit 14:16 endete. Birgit Schröder/Maike Stroop erkämpften in fünf Sätzen den Ehrenpunkt. »Drei Einzel waren knapp«, merkt Schröder an. Maike Stroop verlor in vier Sätzen gegen Tanja Schlepphorst. Birgit Schröder unterlag gegen Corinna Franke-Hellmann mit 1:3 und nach fünf Sätzen gegen Christiane Mangel. »Das letzte Spiel hat mit einer Dreiviertelstunde recht lange gedauert, obwohl bereits feststand, dass wir verlieren. Für ein 8:1 hat sich das gesamte Spiel mit zweieinhalb Stunden lange hingezogen«, so Schröder. Menne steht jetzt auf dem siebten Rang.

So geht es weiter

Die nächsten Spiele der heimischen Mannschaften: Freitag, 22. Februar, 20 Uhr: SV Bergheim II – DJK Adler Brakel II und Samstag, 23. Fe­bruar, 14 Uhr: SV Menne – TuS Bad Driburg II.