Von Günter Sarrazin

»Die Schülerinnen und Schüler haben in den zwei Läufen des Wettkampfes gute Leistungen gezeigt«, berichtet Lehrer Karl-Werner Böhm vom Höhepunkt der einwöchigen Schulskifahrt. Ausgetragen wurden die Titelkämpfe im Skigebiet Kaltenbach. Die eigens abgesteckte Strecke war 400 Meter lang. Zehn Tore mussten umkurvt werden. »Damit die Anfänger und die langjährigen Skifahrer unter den Teilnehmern die gleichen Chancen haben, gewinnt derjenige, der die geringste Zeitdifferenz zwischen seinen Slalomläufen erzielt«, erklärt Böhm den Modus der Hüffertslalommeisterschaft. »Es war wieder eine sehr knappe Entscheidung«, ergänzt er.

Assauer holt Bronze

Mit einer Zeitdifferenz von 0,14 Sekunden holte Johannes Assauer Bronze. Um zweihundertstel Sekunden besser war Isabel Pleuger. Jendrik Schnückel fuhr seine beiden Läufe fast zeitgleich. Seine Zeitdifferenz betrug nur 0,07 Sekunden. Als Slalommeister trat er die Nachfolge von Vorjahressieger Marius Robrecht an. Der Borgen­treicher gehörte 2018 übrigens auch zu den Neuanfängern.

»Mit hervorragenden Schneeverhältnissen und sechs Tagen Sonnenschein hatten wir noch bessere Bedingungen als im Vorjahr«, freut sich Organisator Böhm. »Die faszinierende verschneite Bergwelt unter blauem Himmel hinterließ bei allen einen bleibenden Eindruck«, beschreibt er anschaulich. Insgesamt nahmen 55 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe zehn teil. Sie wurden von sechs Lehrerinnen und Lehrern betreut. »Diese müssen schon Skifahrer sein, sonst kann man eine solche Woche nicht durchführen«, betont Böhm.

»Das ging im vergangenen September los«

Der Großteil der Schüler und Schülerinnen hatte vor der Fahrt noch nicht auf Skiern gestanden. Im Sportunterricht wurden sie durch intensive Skigymnastik vorbereitet. »Das ging im vergangenen September los«, berichtet Karl-Werner Böhm auf Nachfrage. Bei den ersten Fahrversuchen landeten viele der Zehntklässler in der Sportwoche in Tirol unfreiwillig im Schnee. Wie auch in den Vorjahren gab es dabei keine Verletzungen. »Die Teilnehmer hatten Respekt vor den steilen Pisten«, merkt Böhm an. Er berichtet von schnellen Lernfortschritten der Schüler, denen die Abfahrten dann gefühlt flacher erschienen. »Nach drei Tagen bewältigten sie auch steile Pisten sturzfrei.«

Am letzten Skitag wurden die Schulmeisterschaften ausgetragen. Alle mitgereisten 55 Schülerinnen und Schüler gingen an den Start. Sie feuerten sich gegenseitig an und feierten am Ende mit dem Sieger und den Platzierten. Zugleich halfen die Teilnehmer den Lehrern als Kampfrichter und Streckenwarte. »Alle haben gut zusammengearbeitet«, lobt Böhm.