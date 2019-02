Von Christian Gehlhaar

Steinheim. Zwei Tischtennis-Verbandsliga-Derbys zeitgleich in einer Halle: Das gibt es am morgigen Samstag erstmals in Steinheim. Um 18.30 Uhr treffen in der Grundschulturnhalle die Damen des SV Bergheim auf den TTV GW Daseburg und Bergheims Herren auf den SV Menne. Die Teams fiebern den Spielen entgegen.