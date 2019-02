Von Charlotte Fricke und Günter Sarrazin

G-Junioren

»Die Spiele waren spannend und die Kinder hatten viel Spaß«, sagte der Initiator des Turnieres und Vorsitzende des Warburger SV, Helmut Motyl. »Es war ein großes Geschrei, Jubel und Anfeuern auf der Tribüne«, beschrieb eine der Mütter der Bambini-Kicker, Katja Müller aus Bonenburg. Die Spieler und Spielerinnen des SV Rimbeck, der bekanntlich eine Spielgemeinschaft mit Scherfede, Bonenburg und Wrexen bildet, der JSG Germete/Wormeln, der JSG Amelunxen/Bruchhausen/Ottbergen sowie des Warburger SV I und II erhielten am Ende alle jeweils eine Medaille. Da strahlten sie.

C-Juniorinnen

Allen Grund zur Zufriedenheit hatten auch die C-Juniorinnen des SV Ottbergen/Bruchhausen. In einem Turnier mit vier Mannschaften, die in Hin- und Rückspielen gegeneinander antraten, sicherten sie sich mit 15:2-Toren und optimalen 18 Punkten den ersten Platz. Zweiter wurde der TSV Zierenberg vor dem Warburger SV und dem SV Scherfede/Rimbeck.

»Wir haben aus unserer eigentlichen B-Jugend, mit der wir in der Kreisliga spielen, ein C-Juniorinnen-Team gebildet, in dem die Spielerinnen der jüngeren Jahrgänge aufgelaufen sind. Sie konnten Turniererfahrung sammeln und haben schon sehr gut gespielt«, lobte Trainer Benjamin Petermichl. »Ich finde es super, dass es hier in der Gegend nun ein solches Hallenturnier für die C-Juniorinnen gibt. Sonst muss man immer weit fahren«, sagte Scherfede/Rimbecks Trainerin Kathrin Block, die einen Kader von insgesamt 18 Spielerinnen hat. Dreizehn waren am Samstag dabei.

D-Junioren

Einen Doppelsieg der Gastgeber gab es bei den D-Junioren, bei denen die JSG Germete/Wormeln/Warburg/Rhoden I und II, der SSV Herlinghausen I, II und III sowie der FC Blau-Weiß Weser im Jeder-gegen-Jeden-Modus spielten. Germete/Wormeln/Warburgs D I erreichte den ersten Platz vor der eigenen D II. Dritter wurde der SSV Herlinghausen II. Karsten Branke, der mit drei weiteren Trainern beide Mannschaften der erfolgreichen Blau-Weißen coacht, freute sich über den Sieg beim eigenen Turnier. »Bei den Hallenkreismeisterschaften sind wir Dritter geworden, beim Josef-Pürschel-Cup in Höxter Zweiter«, blickte der Wormelner auf eine gute Hallensaison zurück.

»Die erste Mannschaft hat sämtliche Spiele gewonnen und hoch konzentriert gespielt. Wir haben darauf geachtet, dass alle Spieler in der D I die gleichen Einsatzzeiten bekommen«, erklärte Branke. Die meisten Tore des Teams erzielte Rayan Kamugira. »Auch unsere Zweite hat eine gute Leistung gezeigt. In der Mannschaft gehören die meisten zum jüngeren Jahrgang und haben sich beachtlich geschlagen«, stellte Branke heraus. Sein Fazit: »Es war ein tolles Turnier vor heimischer Kulisse.«

Teams kommen wieder

»Viele andere Vereine haben uns in den vergangenen Jahren gefragt, warum wir kein Hallenturnier ausrichten, obwohl wir doch eine so große Halle haben. In der Tat war das bisher eine Lücke in unserem Verein, die wir durch den Hanse-Cup jetzt geschlossen haben«, sagte Helmut Motyl. An dem Termin im Februar wolle man festhalten. »Es wäre schön, wenn am Samstag noch ein paar Mannschaften dazukämen«, führte der Vorsitzende des Warburger SV aus. »Alle Teams, die hier waren, haben zugesagt, nächstes Jahr wiederzukommen«, freute er sich.