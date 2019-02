Von Jan-Hendrik Schrick

Die Akteure der Gäste lagen sich nach dem Sekunden vor dem Schlusspfiff gefallenen Treffer jubelnd in den Armen, die Brakeler saßen enttäuscht am Boden. »Das Tor ist sehr unglücklich gefallen. Wir hätten die Flanke außen verhindern müssen, dann hätten wir einen Punkt am Platz behalten«, sagte Brakels Trainer Burkhard Sturm zum späten Knock-out.

Vorsprung hielt nur vier Minuten

Dabei war es für seine Mannschaft richtig gut losgegangen. In der siebten Minute legte Andre Schmitt den Ball von der Grundlinie aus zurück zu Nils Fähnrich, der zur frühen 1:0-Führung traf. Der Vorsprung der Rot-Schwarzen hielt aber nur vier Minuten. Nach einem Einwurf kamen die Brakeler nicht in die Zweikämpfe und so konnte Dominik Flaake aus 20 Metern ausgleichen. In der 35. Minute sahen die Zuschauer fast eine Kopie des 1:1. Nach einem Einwurf für Eidinghausen musste Jannik Sieker am Ende nur noch zum 2:1 für die Gäste einschieben. »Die Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen, ist viel zu einfach. Da müssen wir aggressiver und konsequenter verteidigen«, haderte Burkhard Sturm.

Sein Team spielte weiter nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Dabei sorgten die Hausherren meist über ihre schnellen Außenspieler für Gefahr. Dirk Büsse und Nick Neumann ließen gute Möglichkeiten ungenutzt.

»In der zweiten Halbzeit hatten wir ein Übergewicht und das Spiel im Griff«, analysierte Burkhard Sturm. Andre Schmitt und Lucas Morzonek scheiterten jeweils am guten Gäste-Torwart Axel Benus.

2:2 in der 77. Minute

In der 77. Minute belohnte sich Brakel für den großen Aufwand. Fähnrich flankte scharf vor das Tor und Jonas Wiechers-Wiemers schob zum 2:2 ein. In der Folgezeit drückten die Platzherren auf den Siegtreffer, der ihnen nicht gelang. Am Ende fiel das entscheidende Tor auf der anderen Seite.

»Wir können mit dem Auftritt nicht zufrieden sein. Mein Team hatte zu viele einfache Ballverluste. Trotzdem hätten wir den Punkt gerne mitgenommen. Das ist einfach nur unglücklich gelaufen«, sagte Burkhard Sturm, der den Blick gleich wieder nach vorn richtete. »In vierzehn Tagen greifen wir wieder an. Dann kommen hoffentlich auch einige Spieler zurück«, ergänzte er. Gäste-Coach Christian Scheidies war natürlich nach dem Abpfiff sehr glücklich. »Endlich haben wir einmal in Brakel gewonnen. Wir haben gut dagegengehalten und alles reingeworfen. Wenn wir einen Konter besser ausgespielt hätten, dann hätten wir den Sack schon früher zugemacht. Dass der Siegtreffer mit dem Schlusspfiff durch ein Eigentor fällt, ist natürlich glücklich, war aber nicht unverdient«, lautete sein Fazit

SpVg. Brakel: Fischer – Werner, Prib, Büsse, Brandl (63. Wiechers-Wiemers), Schmitt, Wetzler, Neumann, Fähnrich, Morzonek, Koch