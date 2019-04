Von Sylvia Rasche, Fabian Scholz und Louisa Arntz

TSC Steinheim - TSV Detmold (Hinspiel: 3:3) Die Gäste aus Detmold stehen auf Platz acht der Tabelle und damit auf dem letzten sorgenfreien Rang. Alle Teams ab Platz neun kämpfen noch gegen den Abstieg – auch der TSC Steinheim, der aktuell vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang liegt und gegen Detmold in der Pflicht steht. »Wir sollten diese Partie unbedingt gewinnen. Es ist unser vorletztes Heimspiel der Saison«, betont TSC-Trainer Norbert Dölitzsch. Er gehe von einer schweren Aufgabe aus und lasse sich nicht von den zurückliegenden Resultaten der Detmolder blenden. »Die haben mit sehr unterschiedlichen Aufstellungen gespielt. Wir sind auf alles gefasst«, sagt Dölitzsch. Er möchte den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern und sich nicht auf die beiden letzten Saisonspiele gegen Horn und Warburg verlassen müssen. Unser Tipp: 2:0

VfR Borgentreich - SC Borchen (2:2) Einen Punkt Rückstand auf die Konkurrenz müssen die Borgentreicher in den noch ausstehenden fünf Saisonspielen gutmachen, um das dritte Bezirksliga-Jahr in Folge zu buchen. Für Borchen ist die Serie dagegen so gut wie gelaufen. »Wir haben noch fünf Endspiele«, bekräftigt Borgentreichs Trainer Daniel Bartoldus, der zu Hause einen Dreier einfahren möchte. »Wir haben gegen Mannschaften wir Atteln oder Mastbruch sehr gut mitgehalten, aber nichts geholt. Wenn wir gegen Borchen diese Leistung bringen und dann auch noch punkten, wäre das im Endspurt besonders wichtig.« Borchen schätzt er als besonders offensivstark ein, nicht erst seit dem überraschend deutlichen 5:0 gegen Atteln vor zwei Wochen. Anstoß ist am Sonntag erst um 17 Uhr.

Unser Tipp: 2:1

Warburger SV - FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (2:4) Der Warburger SV bittet zum nächsten Derby, diesmal den FC Peckelsheim-Eissen-Löwen. Die Favoritenrolle geht klar an den FC, die Mannschaft von Trainer Matthias Rebmann möchte sich mit einem Sieg weiter von der Abstiegsregion absetzen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen: »Um in der Liga zu bleiben, müssen wir Warburg schlagen. Wir wollen nicht die erste Mannschaft sein, die in dieser Saison gegen den Warburger SV verliert. Wenn meine Mannschaft konzentriert an die Sache herangeht, und an die starken Leistungen der letzten Partien anknöpft, werden wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen«, ist Rebmann überzeugt.

Auf der anderen Seite geht es für die bereits abgestiegenen Warburg trotzdem noch um eine Wiedergutmachung aus dem Hinspiel: »Wir wollen Peckelsheim ärgern und endlich die ersten drei Punkte in der Saison holen«, sagt Warburgs Trainer Jürgen Voss.

Unser Tipp: 2:4

FC Blau-Weiß Weser – SV Heide Paderborn (1:3) Die Gastgeber befinden sich mitten im Abstiegskampf. Nur zwei Siege aus den ersten zehn Spielen der Rückrunde sind für den erfahrenen Bezirksligisten keine gute Ausbeute. Dennoch stimmte in den letzten beiden Partien wieder die Einstellung. Vor allem bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Nieheim zeigte sich BW Weser am vergangenen Ostermontag entschlossen. »Die Leistung war in Ordnung. Dennoch gibt allein das keine Punkte. Wenn wir allerdings an die Leistung anknüpfen und etwas mehr Glück auf unserer Seite haben, können wir vielleicht Heide zu Hause schlagen. Wir müssen uns so teuer wie möglich verkaufen«, meint BW-Coach Heiko Bonan. Personell muss er viele Stammspieler verzichten. Patrick Dewenter (Gelb-Rot-Sperre), Timo Bornscheuer (Gelb-Sperre), Benedikt Böger (Gelb-Sperre) und Leon Krüger (Verletzung) fallen aus. Der Gegner aus Paderborn könnte mit einem Sieg bis auf Rang vier vorrücken. Heide nimmt die Favoritenrolle ein.

Unser Tipp: 1:2