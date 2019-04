Von Sylvia Rasche und Wolfgang Tilly

Kreis Höxter (WB). Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen hat mit dem 4:0-Derbysieg in der Warburger Diemelaue einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga unternommen. Der FC Weser holte sich einen Dreier gegen Heide Paderborn und der TSC Steinheim immerhin einen Zähler gegen Detmold.

Warburger SV - FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 0:4 (0:2) Jan Michels brachte die Gäste nach knapp 20 Minute in Führung. Jonas Riepe sorgte für den zweiten Treffer noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte legten Pascal Knoke und erneut Jonas Riepe nach. Warburg gab sich nicht geschlagen, spielte mit, erzielte auch ein Tor, das aber aberkannt wurde (Abseits). »Wir hatten noch weitere Chancen, die wir nicht genutzt haben«, berichtet FC-Vorsitzender Manfred Hahne. »Das war ein wichtiger Sieg, aber noch nicht der Klassenerhalt. Es kommen noch schwere Aufgaben«, will sich Hahne trotz der nun guten Ausgangslage nicht zu früh freuen.

VfR Borgentreich - SC Borchen 0:3 (0:1) »Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Wir waren spielbestimmend, Borchen hat uns zweimal klassisch ausgekontert«, berichtet Borgentreichs Sportdirektor Thomas Schulte. Zudem sei dem Team beim Stand von 0:1 und 0:2 jeweils ein Elfmeter verwehrt worden. »Die Jungs haben super gekämpft, alles gegeben und gut mitgehalten, sind aber nicht belohnt worden. Das 3:0 hört sich deutlich an, war es aber nicht«, fasst Schulte zusammen. Für Borchen trafen Luca Cazacu (10./86.) und Rostand Kemadjou (90.+3)

FC BW Weser - Heide Paderborn 3:1 (2:0) »Heide ist nicht irgendwer«, betont Wesers Coach Heiko Bonan und sprach von einem dem Spielverlauf nach etwas glücklichen 3:1-Sieg. Simon Hartmann (41.) und Leon Wielert hatten kurz den Gastgeber vor dem Pausentee in Führung geschossen. Nach Wiederanpfiff legte Hartmann mit seinem zweiten Treffer noch zum 3:0 nach (62.). Kemal Aydincan schaffte den Paderborner Ehrentreffer (78.). »Wir haben uns endlich mal nach einer ordentlichen Leistung belohnt«, war Bonan stolz auf seine Mannschaft. Kurz vor dem Schlusspfiff kassierte Goalgetter Stefan Lübke gelb/rot.

TSC Steinheim - Post TSV Detmold 2:2 (1:0) Das ist ärgerlich: Zweimal gingen die Steinheimer durch Fatih Ünal (38.) und Sefa Uslu (55.) in Führung, zweimal glich Detmold durch Robert Fiorelli (52.) und Alex Felker (78) aus. »Die Entstehung des 2:2 bringt mich immer noch auf die Palme. Detmold bekommt einen berechtigten Freistoß. Während wir noch diskutieren, erzielen die den Ausgleich. So naiv dürfen wir uns nicht verhalten«, schimpft TSC-Trainer Norbert Dölitzsch. Zwar sei Detmold in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft gewesen, doch habe man die mögliche Siegchance leichtfertig vertan. »In der Schlussphase waren wir sogar in Überzahl und haben nichts daraus gemacht«, so Dölitzsch.

SC Ostenland – FC Nieheim 2:3 (2:2) »Auf einem engen Platz mit hoch-emotionalen Zuschauern direkt an der Linie«, so Nieheims Trainer Raffael Wiebusch, kam der Spitzenreiter nicht in den gewohnten Spielfluss. So mussten sie schon nach vier Minuten den ersten Gegentreffer durch Ostenlands Carl Meier einstecken. Tobias Puhl zeigte dann aber bei einem Doppelpack seine individuelle Klasse (5., 33.). Aber auch diese Führung hatte bis zum Pausenpfiff keinen Bestand. Meier schaffte mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich (38.). Ein Abseitstor hätte sogar fast für die SC-Führung gesorgt, doch der Schiri erkannte den Treffer nicht an. Am Ende siegte Nieheim nach einem durch Philippe Soethe getretenen Strafstoß doch noch knapp mit 3:2 (77.). Roland Sitnikov kassierte dann noch eine Minute vor dem Schlusspfiff eine unnötige rote Karte.