Von Günter Sarrazin und Katharina Schulte

FC Germete/Wormeln – TiG Brakel 1:1 (0:0). Was für eine Spannung, was für eine Befreiung. »Drei Minuten sind noch zu spielen«, zeigte Schiedsrichter Stefan Schindler an, bevor den Gastgebern der verdiente Ausgleich gelang. Artur Del brachte einen Freistoß in den Strafraum, TiG Brakel, das dem FC von der ersten Minute an einen engagierten Kampf lieferte, konnte nicht entscheidend klären. Omar Al Duks, der ebenso wie Del eingewechselt worden war, kam einen Moment frei an den Ball und schob aus acht Metern ein. Sein 24. Saisontor machte die Vizemeisterschaft perfekt.

»Es war ein kämpferisch, spielerisch und von den Emotionen her hochklassiges A-Liga-Spiel«, sagte Detlef Jacobi, dem die Anspannung ins Gesicht geschrieben stand, kurz nach dem Abpfiff. »Wir sind nach einem Germeter Fehler ein bisschen glücklich in Führung gegangen. Der FC hat gut Druck gemacht und sich den Ausgleich verdient. Glückwunsch zur Vizemeisterschaft«, gratulierte TiG-Kapitän Baturay Aksogan.

Alle Torchancen können hier nicht aufgezählt werden. Germete/Wormeln hatte die ersten beiden Möglichkeiten (4./10.). Zwischen der 30. und 40. Minute kamen die Gäste zu vier Chancen. Nach dem Seitenwechsel hatten Efrem Celik (55./60. einmal Pfosten) und Artur Del das 1:0 für Germete auf dem Fuß. Ein Konter führte zum 0:1 durch Melik Cigla (75.). Dabei blieb es bis zum späten Ausgleich von Al Duks (91.). Nach dem Abpfiff begann die Party auf dem Germeter Sportplatz.

TuS Bad Driburg – SpVg. Brakel II 1:3 (0:2). »Auch wenn es am Ende nicht zum zweiten Platz gereicht hat, haben wir eine gute Saison gespielt und können zufrieden mit unseren Leistungen sein, zumal immer wieder Spieler gefehlt haben«, bilanzierte Driburgs Spielertrainer Dennis Hustadt.

Vor 150 Zuschauern hatte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit schnell nach vorne gespielt und sich durch gute Kombinationen Möglichkeiten erarbeitet. Allerdings waren die Gäste in der Chancenverwertung effektiver und gingen so bereits nach elf Minuten durch Pascal Kunkel 1:0 in Front. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte erneut Kunkel auf 2:0.

Im zweiten Durchgang agierte der TuS offener und erzielte in der 70. Minute durch Kai Derksen den Anschlusstreffer. Als die Blau-Gelben, die in Handykontakt mit Germete waren, von TiG Brakels 1:0 erfuhren, schöpften sie neue Hoffnung. In der Nachspielzeit war es dann Brakels Maximilian Müller, der zum 3:1-Endstand traf.

»Wir können stolz auf uns als Verein und vor allem auf die Mannschaft sein. Wir haben bis zum Schluss oben mitgehalten«, fasste Dennis Hustadt zusammen.