Von Günter Sarrazin

Germete/Wormeln (WB). Nach dem großen Jubel liegt Germete/Wormelns Torjäger kurzzeitig leicht angeschlagen am Boden. Seine Teamkollegen hatten sich nach dessen 1:1 auf Omar Al Duks gestürzt. Wenig später konnte der 19-Jährige wieder lächeln. Der schlanke Syrer ist der gefeierte Akteur des FC Germete/Wormeln, den er (wie berichtet) am Sonntag in der Nachspielzeit zur Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A geschossen hat.

Seit einem Jahr lebt Omar Al Duks, der als 15-Jähriger mit einer Schwester und seinem Schwager aus der jetzt noch schwer umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib geflüchtet ist, in Germete. Der beste Torschütze der Elf ist im Ort integriert. »Durch den Fußball hat Omar viele Bekannte und Freunde gewonnen und hier auch seine Freundin gefunden«, berichtet Trainer Detlef Jacobi, der die Senioren des 2003 gegründeten Vereins mit der Vizemeisterschaft in der A-Liga Höxter zum zweitgrößten Erfolg nach dem Bezirksliga-Aufstieg 2004 geführt hat.

Trainer des FC Germete/Wormeln in der damaligen Warburger A-Liga war der frühere Landesligaspieler Michael Hoppe. Detlef Jacobi gehörte dem Vorstand an und hatte als Fußballobmann einen guten Draht zur Mannschaft und zum Coach. Zugleich war er bereits als Jugendtrainer aktiv.

Siebzehn Jahre hat der Familienvater, der sich selbst als »im positiven Sinne fußballverrückt« bezeichnet, im Nachwuchsbereich Aufarbeit geleistet. Im Sommer 2017 übernahm er die erste Mannschaft und wurde in seiner ersten Saison als Seniorencoach Achter. Dass er sein Team in der zweiten Spielzeit in die Aufstiegsentscheidungsspiele zur Bezirksliga führen würde, hätte er vor Saisonbeginn nicht zu träumen gewagt.

»Mit großem Trainingsfleiß hat das Team die Grundlage für den Erfolg geschaffen. Daraus resultieren Fitness, Ballsicherheit und spielerisches Können, die uns so weit nach vorn gebracht haben«, lobt Detlef Jacobi seine Spieler, die bereits als Tabellenzweiter überwintert haben. »Freiwillig geben wir Platz zwei nicht ab«, hat der Coach zum Jahreswechsel gesagt. In der Rückrunde lagen zwischenzeitlich der TuS Vinsebeck und der TuS Bad Driburg auf dem umkämpften zweiten Rang. Am Schluss feierte der FC Germete/Wormeln. »Das Team hat sich von Woche zu Woche weiterentwickelt und am Ende belohnt«, freut sich Detlef Jacobi, der nach dem Abpfiff viele Glückwünsche bekam.

Das nötige Glück für den späten Ausgleich gegen TiG Brakel erarbeitete sich die Mannschaft mit einem starken Willen. Auch nach mehreren vergebenen Chancen und dem unglücklich zustande gekommenen 0:1 in der 75. Minute ließ Germete/Wormeln nicht nach. Omar Al Duks stand schließlich in der Nachspielzeit goldrichtig und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. »Er ist technisch stark und schnell. Wenn er im Strafraum den Ball kriegt, weiß er genau, wohin er muss«, sagt Jacobi. Die anschließende Party auf dem Germeter Sportplatz und im Sportheim ging bis in die Morgenstunden. »Irgendwann war kein Bier mehr da«, lächelt der Trainer, der am Montag Urlaub hatte.

In der Rückschau auf das abschließende Saisonspiel lobt der 54-Jährige auch TiG Brakels engagierte und faire Spielweise. Nach dem Abpfiff gratulierten die Gäste und sprachen ebenso von einem gerechten Unentschieden. Lob von allen Seiten gab es für Schiri Stefan Schindler, der die umkämpfte Partie umsichtig leitete. Ein Dankeschön sagt Jacobi der SpVg. Brakel II, die mit ihrem Sieg gegen Germetes Konkurrenten Bad Driburg die Vizemeisterschaft des FC möglich gemacht hat.

Der Blick der Blau-Weißen geht jetzt auf die Entscheidungsspiele am 6. und 9. Juni gegen den Paderborner Vizemeister. »Am Hinspieltag haben drei meiner Spieler Spätschicht. Sie wollen tauschen. Auch am Pfingstsonntag werden Stand jetzt alle an Bord sein«, sagt Detlef Jacobi. Der Aufstieg sei vor der Saison nicht das Ziel gewesen. »Jetzt, wo wir Vizemeister geworden sind und in die Entscheidungsspiele gehen, werden wir alles versuchen, um ihn zu schaffen«, betont der Borussia Dortmund- und SC Paderborn-Fan. Jacobi schätzt den Sportkreis Paderborn etwas stärker ein als den Sportkreis Höxter. Um eine möglichst gute Chance zu haben, wird er sich an diesem Donnerstag und am Sonntag die Entscheidungsspiele der Paderborner Staffelsieger um die dortige Kreismeisterschaft ansehen. Der Verlierer ist (wie berichtet) Germete/Wormelns Gegner in den Aufstiegsentscheidungsspielen der Zweiten.

Unabhängig davon, wer am Pfingstsonntag in die Bezirksliga stürmt, könne der FC Germete/Wormeln bereits jetzt stolz auf die Saison sein, stellt Jacobi heraus. Dabei verweist er unter anderem auf die Frauen-Mannschaft, die ebenfalls in Entscheidungsspielen um den Bezirksliga-Aufstieg kämpft. »Die Damen haben uns Sonntag stark unterstützt«, dankt Jacobi, der dem Friebe-Team die Daumen drückt. Ein doppelter Aufstieg wäre die Krönung.