Von Inge Stegnjajic

Kreis Höxter (WB). Die Herren 50 des TV Rot-Weiß Höxter kassieren in der Verbandsliga die dritte Niederlage und können aufgrund der hohen Abstiegsquote den Ligaverbleib nicht mehr sichern. Bei Driburgs Verbandsliga-Damen 40 ist die Tabellensituation ähnlich und ein Klassenerhalt nicht mehr möglich. Freude herrscht dagegen bei Höxters Herren 30, die mit dem 5:4 gegen Kirchlengern einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten, und bei den Herren 60 des TC Warburg, die den dritten Sieg landeten.

Westfalenliga Herren 30

TC Bad Driburg – TC Mesum 3:6. Im zweiten Heimspiel hätten die Driburger mit ihrem Spitzenspieler Aleksander Manojlovic sicherlich eine Siegchance gehabt. Da aber der Gegner angekündigt hatte, viele Verletzte zu haben, und dass er ersatzgeschwächt antreten würde, hatten es die Driburger nicht für nötig gehalten, Manojlovic anreisen zu lassen. Mensum trat aber oben komplett an, so dass der an Position eins aufgerückte Driburger Timo Heine gegen Jonas Vormweg, Nummer 36 des Deutschen Tennis-Bundes bei den Herren 40, eine schwierige Aufgabe hatte. Heine begann stark und holte sich den ersten Satz mit 6:4. Die Folgesätze gingen mit 2:6 und 1:6 verloren. »Im ersten Satz habe ich sehr gut gespielt, konnte aber meine Leistung nicht über drei Sätze auf dem hohem Niveau bringen«, erläutert der Driburger. Auch Stefan Dürrfeld zeigte eine super Leistung, musste sich aber 3:6, 5:7 geschlagen geben.

Der Niederländer Frank Bruens siegte zu null, während Marco Stolte und Benjamin Pieper glatt unterlagen. Michael Brandt gewann kampflos, da die Münsterländer nur zu fünft angereist waren und somit auch das dritte Doppel abschenkten. Im ersten Doppel präsentierten sich Heine/Dürrfeld sehr stark, zogen allerdings mit 5:7, 5:7 den Kürzeren. Bruens/Lehman hatten Pech und mussten sich 6:3, 6:7, 8:10 geschlagen geben. »Es waren gute Spiele, aber die Gegner waren etwas zu stark für uns«, zog Mannschaftsführer Stefan Dürrfeld Bilanz.

Verbandsliga Herren 30

TV Höxter – TSG Kirchlengern 5:4 . Das war für die Höxteraner ein wichtiger Sieg in Richtung Klassenerhalt. Einen starken Auftritt legte Constantin Meier im Spitzenspiel hin und siegte zu null. Guido Reichmann musste über die volle Distanz gehen, während Niklas Petersen in zwei Sätzen alles klar machte. »Thorsten Stein hat ein super Match gespielt aber nach drei Stunden knapp verloren«, lobte Meier seinen Mannschaftskollegen. Auch Henning Schulz musste sich in drei Sätzen geschlagen geben, während Ersatzspieler Florian Müller-Stauch glatt verlor. In den spannenden Doppeln sicherten Meier/Stein und Petersen/Schulz jeweils im Match-Tiebreak die Siegpunkte. »Der Gesamtsieg war sehr wichtig und die Chancen zum Klassenerhalt sind jetzt sehr gut«, äußerte sich Constantin Meier zufrieden.

Verbandsliga Damen 40

TC Frohlinde – TC Bad Driburg 5:4. In Castrop-Rauxel zeigten die Driburgerinnen gute Leistungen, aber dennoch reichte es nicht ganz. Einen wichtigen Punkt im Einzel erkämpfte Jessica Nolte im Spitzenspiel. »Jessi hat sensationell gespielt und verdient gewonnen«, lobte Mannschaftsführerin Claudia Niebuhr. Nicola Kleefeld-Lippert punktete an Position drei und Astrid Fieseler überzeugte an Position sechs. Pech hatte Cordula Lessmeister, die nach gewonnenem ersten Satz im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Anschließend ging Doppel eins mit Nolte/Fieseler trotz guter Leistung im Match-Tiebreak verloren, während Niebuhr/Giefers glatt unterlagen. Nur Kleefeld-Lippert/Schmitz-Jurczyk behielten die Nerven und siegten 11:9 im Match-Tiebreak.

»Bei uns läuft es in dieser Saison nicht so gut. Mit dieser Niederlage können wir den Abstieg nicht mehr verhindern, da drei Mannschaften absteigen«, bedauerte Claudia Niebuhr an.

Verbandsliga Herren 50

TC Hardenstein – TV Höxter 7:2. Gegen den Tabellennachbarn wäre ein Sieg der Höxteraner nötig gewesen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. »Wir hatten viel Pech, denn vier Spiele gingen im Match-Tiebreak verloren«, äußerte sich Thomas König enttäuscht. Er selbst zeigte gute Leistungen und gewann das Spitzenspiel glatt. Lars Warnecke holte einen Siegpunkt an Position drei. Pech hatte Thomas Markus, der sich im Einzel 9:11 im Match-Tiebreak geschlagen geben musste. Aber auch die drei Doppel mit Warnecke/Gronemeyer und König/Langer und Pötzke/Markus gingen ebenfalls im Match-Tiebreak verloren, und die Enttäuschung war groß. Damit steht der Abstieg fest, denn drei Mannschaften müssen die Liga verlassen.

Verbandsliga Herren 60

FC Bevergen – TC Warburg 3:6. Die Warburger wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und erspielten sich mit den Einzelsiegen von Bernd Gobrecht, Wolfgang Pache, Georg Wilmes, Rosario Carmisciano und Friedrich Ludwig ein 5:1-Führung. Nur Jens Bracksiek musste sich knapp geschlagen geben. Die Doppel verliefen sehr spannend, aber nur das dritte Doppel mit den Brüdern Friedrich und Hermann Ludwig spielte aus Sicht der Gäste erfolgreich und verbuchte den sechsten Punkt. »Wir sind hoch motiviert und wollen in den nächsten Spielen alles geben. Dann ist sogar noch der Gruppensieg möglich«, ist sich der Warburger Spitzenspieler Bernd Gobrecht sicher.