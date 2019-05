Von Louisa Arntz

In der jetzt abgelaufenen Saison sah es lange nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Bezirksliga-Absteigern des vergangenen Jahres, dem FC Germete/Wormeln und dem FC 08 Boffzen, aus. Doch am Schluss gewannen die Damen des FC mit einem deutlichen Punktepolster die Meisterschaft. Bereits vier Spieltage vor Schluss sicherte sich die Mannschaft von Spielertrainerin Meike Friebe den Titel.

In den direkten Duellen zwischen Boffzen und Germete/Wormeln hatten immer die Damen des FC 08 Boffzen das Nachsehen (0:1 und 2:3). Und auch sonst ließ Germete/Wormeln wenig Federn. Einzig in der Hinserie musste sich die Mannschaft gegen den SV Steinheim mit 1:3 geschlagen geben. Gegen den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen wurden in der Hinserie die Punkte geteilt. Das sollte es für die Fusionierten aus Germete und Wormeln mit Punkteverlusten gewesen sein. Stolze 18 Siege fuhr die Mannschaft in den 20 Spielen der Serie ein. Mit einem Torverhältnis von 116:11 stellt der FC zudem auch die beste Abwehr und den besten Sturm der Liga.

Die Offensivreihe um Nicole Nitschke (22 Tore), Lena Peine (20 Tore), Louisa Arntz (17 Tore) und Michaela Demmerich (14) war kaum zu bremsen.

Ihre Heimstärke stellten die Damen von Spiel zu Spiel unter Beweis. Alle zehn Heimspiele wurden souverän gewonnen. Dabei ließen sie nicht einmal einen Gegentreffer zu. 53:0 lautet die bemerkenswerte Tordifferenz, die für sich spricht. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison war es eine starke Serie und ein guter Neuanfang in der Kreisliga. »Wir sind in dieser Saison als Team wieder enger zusammengerückt. Aufgrund der vielen Erfolge haben wir den Spaß am Fußball wiedergefunden«, sagt Kapitänin Britta Moors, die mit ihrem Team die ganze Saison über eine konstant gute Leistung zeigte.

In der Hinserie stand Rüdiger Kaimann als Trainer an der Seitenlinie, der in der Winterpause sein Amt niederlegte. Spontan übernahm Meike Friebe, die auch Fußballobfrau des Vereins ist und höherklassig gespielt hat, als Spielertrainerin. »Rüdiger Kaimann hat den Grundstein zum Erfolg gelegt, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Mit Meike als Spielertrainerin kam ab der Rückrunde noch einmal ein neuer Impuls, der uns auf dem Weg zum Titel geholfen hat. Wir können beiden Trainern einfach nur danken«, hebt Moors hervor.

Der Blick der Mannschaft ist nun auf die Aufstiegsrelegation gerichtet. Am Pfingstmontag, 10. Juni, reist sie zum TuS Vosswinkel. Gewinnt der FC das Spiel, tritt er am Sonntag, 16. Juni, in Germete zum Entscheidungsspiel gegen die Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt an. »Wir gehen respektvoll, aber mit viel Selbstvertrauen an die Spiele heran. Wir wollen unbedingt gewinnen und nach einem Jahr Pause wieder in die Bezirksliga aufsteigen«, sagt Moors.