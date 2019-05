Von Alexander Selter

Insgesamt 103 Läuferinnen und Läufer sind am Vorabend des Himmelfahrtstages im Brakeler Thermo-Glas Stadion gestartet. Jan Holtbrügge (LF Lüchtringen) war schnellster Akteur in den abschließenden Läufen über 5000 Meter. Auch Lukas Grüner, der im Wettkampfbüro als Auswerter im Einsatz war, spulte diese ab.

Eingeläutet wurden die Wettkämpfe von den jüngsten Nachwuchsläufern, die 800 Meter absolvierten. Im Lauf der Schüler U10 gewann Jonathan Kuhaupt vom Warburger SV mit neuer Bestzeit von 3:02,23 Minuten. Er sicherte sich damit den Sieg in der M8. Hinter ihm kam der schnellste Läufer der Jahrgangsklasse M9, Justus Michna (LF Lüchtringen), in 3:11,00 Minuten als Zweiter ins Ziel. Nach den Jungen starteten die Mädchen der Wettkampfklasse (WK) U10. Hier freute sich Lou Rabehanta (LF Lüchtringen) über ihren Sieg in der W9. »Die 3:12,23 Minuten sind okay, aber meine Bestzeit liegt bei 2:57 Minuten«, sagte die schnelle Nachwuchsläuferin kurz nach ihrer Zielankunft.

Das spannendste Duell des Abends lieferten sich die beiden M11-Schüler Robert Deis von der DJK Adler Brakel und Nils Deppe vom LV Bördeland Borgentreich. Deppe, der bis zur Zielgerade die Führungsarbeit geleistet hatte, musste im Schlussspurt dann seinem Jahrgangskollegen den Vortritt lassen. Deis siegte in 2:36,93 Minuten. Etwa fünf Sekunden dahinter lief Deppe über die Ziellinie. Die schnellsten zwei Runden des Tages brannte Noah Elija Kluwe (TV Jahn Bad Driburg) in die Bahn. Mit 2:09,91 Minuten gewann er die Kasse M15.

Der Schnellste über die 5000 Meter, die wieder in zwei Läufe aufgeteilt wurden, heißt Jan Holtbrügge. Im Lüchtringer Vereinsduell mit Matthias Berkemeier war der Läufer der Männerklasse eine gute Minute schneller als der U20-Athlet. Holtbrügge gewann in 16:40,18 Minuten, Berkemeiers Zeit lautet 17:48,84 Minuten. Schnellste Frau war Helena Kleck vom TuS Amelunxen. Mit dem Zugpferd Christoph Giefers (TuS Hembsen) vor sich absolvierte sie die Langstrecke in 20:25,06 Minuten. Dahinter landeten Martina Rinteln vom Warburger SV und Simone Siepler (Non-Stop-Ultra Brakel). Rinteln wurde Kreismeisterin der Klasse W40, Siepler holte den Titel in der Klasse W45. Die Rö­sebeckerin Martina Rinteln lief 22:25,84 Minuten, Siepler kam nach 22:54,19 Minuten ins Ziel.