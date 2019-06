Von Astrid E. Hoffmann

Kreis Höxter (WB). Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Fußball-Kreisliga B Süd wird am kommenden Freitag entschieden. Spitzenreiter SuS Gehrden/Altenheerse liegt vor dem letzten Spieltag weiter mit einem Punkt vor der SG Bühne/Körbecke. Beide Teams erledigten ihre Aufgaben am gestrigen Sonntag in der Hitze des Nachmittages souverän. Im Keller sind die Entscheidungen gefallen. Die SG Nörde/Ossendorf und der SV Borussia Hohenwepel haben aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft. Damit gehen der SC Herstelle und der SSV Herlinghausen nach nur einem Jahr in der B-Süd zurück in die Kreisliga C.