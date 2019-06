Im vierten Saisonspiel haben sie den ersten Sieg erkämpft. Nach dem 8:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht TC Exter stehen Höxters Herren in der Bezirksklasse auf einem Nichtabstiegsplatz. Unser Foto zeigt (von links): Lior Sibila, Moritz Gundlach, Lukas Alteköster-Luttmann, Maximilan Böhnke, Christian Rempe, Frederik Tralls, Henrik Fuhrmann und Luis Torres. Weiter geht es am 16. Juni in Leopoldshöhe. Foto: Inge Stegnjajic