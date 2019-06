Von Manuel Gockeln

Gehrden (WB). Der letzte und entscheidende Schritt soll an diesem Freitag gemacht werden. Mit einem Sieg bei der SG Borgholz/Natzungen/Manrode (18.30 Uhr in Manrode) will der SuS Gehrden/Altenheerse den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A perfekt machen und feiern.