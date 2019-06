Germete/Wormelns Torhüter Sebastian Hoppe (links) und Verteidiger Tim Gocke sitzen enttäuscht am Boden. Der FC hat Elsen ein Spiel auf Augenhöhe geliefert, am Ende jedoch mit 0:3 verloren und den Bezirksliga-Aufstieg verpasst. Foto: Louisa Arntz

Von Louisa Arntz

Germete/Elsen. (WB). »Auch wenn es nicht zum Aufstieg gereicht hat, können wir stolz auf die Saison sein. Mit uns hat niemand so weit oben in der Tabelle gerechnet«, sagt Detlef Jacobi. Der Trainer des FC Germete/Wormeln und seine Mannschaft sind nach der 0:3 (0:1)-Niederlage im Rückspiel der Relegation der A-Liga-Vizemeister der Sportkreise Höxter und Paderborn zur Fußball-Bezirksliga in Elsen natürlich dennoch sehr enttäuscht.

Während die Elsener am Pfingstsonntag nach ihrem Heimsieg im Dreizehnlindenstadion jubelten, saßen die Spieler des FC Germete/Wormeln am Boden. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Wormeln hat es für sie nicht gereicht. »Glückwunsch an Elsen, viel Erfolg in der Bezirksliga«, zeigte sich Jacobi als fairer Sportsmann und gratulierte. Zugleich lobte er seine Schützlinge für die starke Serie, die sie gespielt haben. »Ich bedanke mit bei meiner Mannschaft, dem Vorstand und unseren Fans, die uns die ganze Saison über stark unterstützt haben«, formulierte der 54-Jährige.

Etwa 700 Zuschauer sahen am Sonntag ein lange Zeit ausgeglichenes Spiel, in dem Elsen mit zwei Treffern in der Schlussphase (84./86.) alles klar machte. »Leider wurde uns mindestens ein klarer Elfmeter in der ersten Halbzeit nicht gegeben. Bekommen wir ihn, verläuft das Spiel vielleicht anders«, sagte Jacobi enttäuscht.

Von Beginn an hatte sich eine Partie auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen in und um den Mittelkreis entwickelt. In der neunten Minute gab es den ersten Aufreger. Der mit einem langen Ball steil geschickte Germeter Efrem Celik wurde mit einem Foul im Sechzehner der Heimmannschaft gebremst. Der Linienrichter signalisierte Foulspiel, doch der Schiri ließ das Spiel weiterlaufen. »Nach Rücksprache mit seinem Linienrichter in der Halbzeitpause hat er sich bei mir entschuldigt, dass er das Zeichen nicht gesehen habe«, berichtete Detlef Jacobi später seiner Mannschaft, die mit dem Elfer 1:0 hätten führen können.

Im Anschluss wurde Elsen immer zwingender in den Angriffsaktionen. Germetes Torwart Sebastian Hoppe, der schon im Hinspiel eine sehr gute Leistung gezeigt hatte, bewahrte seine Elf noch vor dem Rückstand. Er wehrte Schüsse von Teixeira-Pereira (25./34.). und Sebastian Neubert (28.) stark ab. Die Gastgeber drängten die Fusionierten aus Germete und Wormeln nun tief in die eigene Hälfte. Nach einer scharfen Flanke von Neubert und einer Faustabwehr von Hoppe landete der Ball vor den Füßen von Christopher Fröhleke, der ihn unhaltbar ins Netz beförderte (1:0/39.). Nach dem Führungstreffer drängte Elsen auf das zweite Tor. In der 43. Minute ließ Leon Hottenträger eine Großchance aus.

Nach dem Seitenwechsel kam Germete motiviert aus der Kabine, dennoch gehörte die erste Aktion wieder den Platzherren. Einen Schuss von Oliver Lummer hielt Hoppe souverän (46). Dann gab es wieder eine strittige Szene im Elsener Strafraum. Diesmal wurde Artur Del in die Tiefe geschickt, Manuel Fleitmann grätschte am Ball vorbei und traf Del, doch auch in dieser Szene blieb der Elfmeterpfiff für die Gäste aus (59.).

Germete/Wormeln hielt weiter dagegen und versuchte alles, doch die starke Elsener Hintermannschaft ließ wenig zu. In der 84. Minute fiel dann nach einer Ecke von Oliver Lummer mit dem 2:0 die Vorentscheidung der Partie. Adebola Adejoju traf wie beim 1:1 im Hinspiel mit dem Kopf. Germete stellte taktisch um und kam mit Artur Del noch einmal vor das Elsener Tor, doch sein Schuss flog knapp vorbei (85). Den letzten Hoffnungsfunken der Gäste erstickte der starke Sebastian Neubert. Er schob den Ball trocken an Hoppe vorbei ins Tor (3:0/86).

»Der Gegner war nur ein Tor besser als wir. Das Ergebnis ist im Endeffekt zu hoch ausgefallen. Wir haben versucht, das Spiel ausgeglichen zu gestalten und das ist uns über weite Strecken sehr gut gelungen«, sagte Detlef Jacobi.

Abschluss gefeiert

Auf der Rückfahrt war die Stimmung der Mannschaft im Fanbus schon wieder recht gut. Beim anschließenden Saisonabschluss der Seniorenmannschaften und der Damenmannschaft des FCGW im Sportheim in Wormeln wurde trotz der Niederlage ausgelassen gefeiert. »Wir können stolz auf die A-Liga-Vizemeisterschaft und die Leistungen in den beiden Relegationsspielen sein«, sagte Detlef Jacobi. Seine Spieler und er haben auch von Fußballfreunden aus anderen Orten Lob bekommen.

TuRa Elsen: Schlenger – Hoppe, Fleitmann, Berg, Brüggenthies (69. Lüthen), Fröhleke, Neubert, Adejoju, Lummer, Texeira-Pereira (82. Giesguth), Hottenträger (68. Jacobsmeier)

FC Germete/Wormeln: Hoppe – Oliveira (76. Kloidt), Borchert, Gocke, Tripp, Celik (73. Thunecke), Knack, Blömeke, Al Duks (64. Lücke), Vöpel, Del