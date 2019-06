Beide Mannschaften starteten nervös in die Partie. Vosswinkels Juliane Haxhiaj setzte den ersten Schuss in Richtung des Tores von Germetes Lea Stellpflug ab, der Ball flog jedoch am Tor vorbei (10.). Auch die Germeterinnen, die als Höxteraner Kreismeister die Aufstiegs-Relegation erreichen hatten, näherten sich dem Tor von Vosswinkel an, ein Freistoß von Louisa Arntz flog knapp am Tor vorbei (20.). Nicole Nitschke hatte im Anschluss den Führungstreffer für die Gäste auf dem Fuß, doch ihr Schuss konnte von der Torhüterin gerade noch so pariert werden (30.). Nach einer Ecke der Heimmannschaft klingelte es dann im Germeter Gehäuse. Hannah Römer köpfte ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung (35.). Im Anschluss drängten die FC-Damen auf den Ausgleich, nach einer Ecke von Louisa Arntz stand Nicole Nitschke goldrichtig und drückte den Ball über die Linie zum 1:1 (40.). Somit ging es mit einem Unentschieden in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Germete den besseren Start und drängte auf den Führungstreffer. Schüsse von Arntz (48.) und Nitschke (50.) flogen jedoch am Tor vorbei. Britta Moors war es dann, die ihre Mannschaft in Führung schoss.

Sie marschierte unaufhaltsam in Richtung des Strafraums von Vosswinkel, die herauseilende Torhüterin Denise De Boer fing den Ball von Moors ab, traf sie jedoch mit ihrem versuchten Befreiungsschlag am Rücken und von da aus sprang der Ball über die Linie, ganz zur Freunde der zahlreich mitgereisten Germeter Anhänger (52.).

Im Anschluss schraubten die Damen das Ergebnis in kürzester Zeit in die Höhe. Erst war es Arntz, die einen Freistoß direkt verwandelte (57.) Anschließend erzielten Germetes Sturmduo Nicole Nitschke (63.) und Lena Peine (66.). nach schönem Kombinationsspiel die Treffer vier und fünf für ihr Team.

Vosswinkel gab jedoch nicht auf und kam noch einmal durch Römer gefährlich vor das Tor von Stellpflug, die hielt den Ball jedoch stark (73.). Am Ergebnis änderte sich nichts mehr und somit gewinnen die Damen aus Germete und Wormeln ihr erstes Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga deutlich mit 5:1.

Spielertrainerin Meike Friebe war nach der Partie zufrieden mit ihrem Team »Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sind wir gut in die Partie gekommen, haben den Gegentreffer gut verkraftet und relativ schnell den Ausgleich erzielt«, fasste Friebe zusammen. Sie sprach von einem verdienten Sieg ihrer Mannschaft: »Wir haben in der ersten halben Stunde der zweiten Halbzeit das Spiel klar dominiert.«

Ihr Team erwartet jetzt am kommenden Sonntag, 16. Juni, den BSV Fürstenberg zum nächsten Relegationsspiel in Germete. Anstoß der Partie gegen den Vizemeister der Kreisliga Paderborn/Lippe ist um 15 Uhr. Der Sieger spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

FC Germete-Wormeln: Stellpflug, Büker, Köring, Moors, Schreiner, Friebe, Nolte. Peine (69. Brunst), Arntz, Nitschke (82. Heweling), Strauch (71. Berendes)