Von Sylvia Rasche

Herlinghausen (WB). Der SV 21 Steinheim feiert das Double. Nach dem Titel bei den Hallenkreismeisterschaften im Winter haben sich die Emmerstädter am Samstag in Herlinghausen auch den Feldkreispokal der E-Junioren gesichert.

»Nur« Zweiter in der Gruppe

»Das haben die Jungs richtig klasse gemacht. Wir haben in der Vorrunde und in der Endrunde zusammen nur ein Gegentor kassiert«, betonte Sükrü Özcelik, der das Team zusammen mit Reiner Becker und Andreas Jakubik trainiert. Allerdings waren die

SV Steinheim ist Kreispokalsieger der E-Junioren-Fußballer Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Steinheimer im Endrundentturnier in Herlinghausen »nur« als Gruppenzweiter ins Halbfinale eingezogen. In der Gruppenphase holten sie elf Zähler und 6:1-Tore. Der FC BW Weser kam ebenfalls auf elf Zähler, war mit 7:0-Toren aber noch ein bisschen besser als die Emmerstädter. »Dabei spielen wir hier mit dem Jungjahrgang. Wir sind die E3 unseres Vereins. Die Jungs haben sehr stark gespielt. Es ist ein Riesen-Erfolg unter die besten vier Teams des Kreises zu kommen«, lobte Trainer Christian Menke.

JSG Kollerbeck mit voller Punktzahl

In der anderen Endrundengruppe ging es noch knapper zu. Zwar marschierte der Titelverteidiger JSG Kollerbeck mit 15 Punkten aus fünf Spielen souverän ins Halbfinale durch, doch danach wurde es eng. Erst im letzten Gruppenspiel überhaupt machte die JSG Menne/Ossendorf/Hohenwepel/Norde (Mohn) den Halbfinal-Einzug perfekt. Das Team von Trainer Alexander Rose bezwang die SpVg. Brakel mit 3:0. Bei einem Brakeler Erfolg wäre der TuS Bad Driburg Gruppenzweiter und damit im Halbfinale gewesen. Die Badestädter hatten als einziger Verein übrigens zwei Teams in die Endrunde der besten zwölf heimischen E-Junioren-Mannschaften gebracht.

Steinheim im Achtmeterschießen weiter

Die Halbfinal- und Finalspiele waren dann vor allem durch Spannung pur geprägt. Im ersten Halbfinale setzte sich der SV 21 Steinheim nach einem emotionalen Achtmeterschießen mit 3:2 gegen den Titelverteidiger aus Kollerbeck durch. Die Enttäuschung der JSG-Kicker war groß, nach der souveränen Endrunde mit nur einem kassierten Gegentor und der vollen Punktausbeute fehlte ihnen im Achtmeterschießen das nötige Quäntchen Glück. Die Steinheimer jubelten dagegen ausgelassen, die hatten ihre Chance auf das Double gewahrt.

Lorenz Michels schießt Mohn ins Finale

Nicht minder spannend verlief das zweite Halbfinale, auch wenn die JSG Mohn hier nach den regulären zehn Minuten gegen den FC BW Weser das Finalticket buchte. Lorenz Michels erzielte das entscheidende Tor zum 1:0. Wesers Trainer Christian Menke war nun vor allem als Tröster gefragt. »Jungs, hier muss niemand traurig sein. Ihr habt ein tolles Turnier gespielt. Außerdem sind wir ja noch mal dran«, rief er seinen Spielern unmittelbar nach dem Abpfiff zu.

FC BW Weser erkämpft Bronze

Im Spiel um Platz drei brachte Said Sulejmanovic die Beverunger und Lauenförder in Führung. Linus von Heesen glich für die JSG Kollerbeck kurz darauf aus – erneut gab es ein Achtmeterschießen, das der FC BW Weser mit 4:3 für sich entschied und damit den dritten Platz feiern durfte.

David Reimche mit dem Tor des Tages

Im Endspiel zeigten sowohl der SV Steinheim als auch die JSG Mohn guten Fußball. Ausgerechnet David Reimche, der eigentlich der Steinheimer E2 angehört, an diesem Tag aber in der ersten Mannschaft aushelfen durfte, erzielte das Tor des Tages. Schon nach zwei Minuten brachte er die Emmerstädter in Führung, bei der es letztlich bleiben sollte. Der SV 21 Steinheim wird nun auf dem Wanderpokal verewigt. Der JSG Mohn bleibt die Erkenntnis, ein sehr starkes Turnier gespielt zu haben. Als Lohn dafür gab es die Urkunde des Vize-Kreispokalsiegers 2019.

Ausrichter sammelt Pluspunkte

Ausschließlich Pluspunkte sammelte übrigens auch der SSV Herlinghausen als Ausrichter der Endrunde. »Auch wenn wir in dieser Saison selbst gar keine E-Jugend haben, richten wir solche Endrunden der Jugendfußballer immer gerne aus«, betonte SSV-Boss Jürgen Koch.