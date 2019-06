Von Sylvia Rasche

»Das war deutlich intensiver als in der Kreisliga«, musste Spielertrainerin Meike Friebe, die wie ihre Mitspielerinnen 90 Minuten geackert und Vollgas gegeben hatte, nach dem Abpfiff erst einmal tief durchatmen.

Fußballerinnen des FC Germete-Wormeln steigen in die Bezirksliga auf Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie vor gut 350 Zuschauern, wobei auch die Fürstenberger zahlreiche Fans mitgebracht hatten.

In der ersten Halbzeit lagen die Vorteile auf Seiten der Gastgeber, die sich durch Louisa Arntz, Lena Peine und Nicole Nitschke gute Chancen erspielten. »Die Mitte ist immer frei. Da passt was nicht«, mahnte Fürstenbergs Torhüterin ihre Vorderleute.

Kurz vor der Pause musste sie nach einer unglücklichen Aktion mehrere Minuten behandelt werden, konnte dann aber weiter machen.

Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst grundlegend. Jetzt machten die Gäste Druck. Germetes Torhüterin Lea Stellpflug war nun gut beschäftigt und immer passend zur Stelle. Einer der wenigen Germeter Entlastungsangriffe in dieser Phase führte zu einem Elfmeter. Doch die große Chance blieb ungenutzt. Lena Peine verschoss (51.) und Fürstenberg drückte weiter. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis der Höxteraner Kreismeister die Partie wieder an sich reißen konnte. Gleich mehrfach hätten sie in dieser Phase in Rückstand geraten können.

»Wir haben zwar lange gebraucht, sind dann aber zurück gekommen und haben die Partie verdient gewonnen. Alleine schon aufgrund der ersten Halbzeit, die wir dominiert haben«, fasste Meike Friebe nach der Partie zusammen, während ihre Mannschaftskolleginnen weiter ausgelassen feierten.

Dass es dazu kommen konnte, lag an der starken Schlussphase. In der 75. Minute lief sich Nicole Nitschke auf der linken Seite frei und zog ab. Fürstenbergs Torhüterin war chancenlos. 1:0 für Germete. Die Tür zur Bezirksliga stand jetzt schon einen großen Spalt auf. Sieben Minuten später vergrößerte Vanessa Nolte diesen Spalt. Sie nahm eine Vorlage von Nitschke dankend an und erzielte das viel umjubelte 2:0 für die Gastgeberinnen. In den folgenden acht Minuten ließ der FC Germete-Wormeln nichts mehr anbrennen. Der Anschlusstreffer von Maike Kleinschnittiger fiel praktisch mit dem Schlusspfiff, so dass Germete jubelte und die Fürstenbergerinnen enttäuscht zu Boden sanken.

Sektduschen, Freudentänze und Gesänge bestimmten nun das Bild auf dem Germeter Hauptplatz. »Wir wollten den direkten Wiederaufstieg schaffen und sind froh und glücklich, dass es geklappt hat«, fasste Meike Friebe treffend zusammen.

FC Germete-Wormeln: Stellpflug, Büker, Köring, Moors (63. Strauch), Schreiner, Friebe, Nolte, Peine, Arntz, Nitschke, Heweling.