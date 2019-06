Die schnellsten Teilnehmerinnen auf der Bahn in Brakel halten den Staffelstab in den Händen. Mia Kuhaupt (von links), Lea Albers und Klara Kuhaupt vom Warburger SV gewannen die 3x800-Meter in 8:12,75 Minuten und holten sich damit den Titel in der WJ U16. Foto: A. Selter