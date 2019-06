Von Günter Sarrazin

Germete (WB). Vier Starts und viermal platziert, darunter ein Premieresieg mit ihrer fünfjährigen Stute »Camira«: Nadja Blömeke präsentierte sich beim Fronleichnamsturniere des Reitervereins Sankt Georg in guter Form. Mit einem strahlenden Lächeln nahm die 26-Jährige, die seit zwei Jahren Aktivensprecherin des Germeter Vereins ist, die Schleifen entgegen.

Gleich bei ihrem ersten Auftritt lief es am Donnerstagmittag prima für die Weldaerin. Mit »Caspar« eröffnete sie die Springpferdeprüfung Klasse A* für vier- bis sechsjährige Pferde. Dabei legte sie mit der Wertnote 7.7 ein gutes Ergebnis vor und lag bis zum vorletzten Start in Führung. »Und das bei seinem ersten Turnier«, lobte sie den Wallach. Sie selbst war die vorletzte Starterin und ritt mit »Camira« mit einer 8.0 auf Platz eins.

»Das gibt einen Doppelsieg«, sagte in der Mitte des Springplatzes der erfahrene Leiter des Parcoursdienstes, Volker Schwenke. Die letzte Starterin, Charlotte Walters vom RFV Suttrop, aber sicherte sich mit »Odin« mit einer 7.8 noch Silber. Die Freude bei Nadja Blömeke, die Erste und Dritte wurde, war dennoch groß: »Camira macht sehr gut mit und ist sehr motiviert. Es ist der erste Sieg, den ich mit ihr geschafft habe.«

Reiten: Nadja Blömeke feiert beim Fronleichnamsturnier in Germete ersten Sieg mit »Camira« Fotostrecke

Foto: Günter Sarrazin

Bei ihren nächsten Starts machte »Camira« ebenfalls bestens mit. So landete das Duo auf Platz vier der zweiten Abteilung der Stilspringprüfung Klasse A* und auf Rang fünf der ersten Abteilung der Springprüfung Klasse A**. »Für mich war es ein rundum gelungener Tag«, fasste Nadja Blömeke auf Nachfrage zufrieden zusammen.

Der jüngste Starter trumpfte im anschließenden Wettbewerb, der ersten Abteilung der Stilspringprüfung Klasse A*, auf. Mit seinem Pony »Mephisto« legte der 13-jährige Ludwig Lenz vom RV Gut Waitzrodt bei Immenhausen eine harmonische Runde hin. Dafür gab es die Wertnote 8.2. Damit gewann der Junge, der seit sechs Jahren im Turniersport aktiv ist, die Siegerschleife vor Maja Schriegel (RFV Hubertus Eschenbruch) auf »Ohne Worte« mit der Note 8.1. Dritte wurde Paula Hoppe vom RV Wrexen und Umgebung auf »Neymar« mit einer 7.9 »Es ist meine erste Platzierung in einem A-Springen«, freute sie sich. Für zufriedene Gesichter beim Gastgeber sorgten Imke Rieland (Achte mit »Dumont`s First und Fünfte mit »Egon Ri«) sowie Julie-Marie Vahle (Siebte mit »Kalgara«).

Die erste Schleife des Turnieres für den RV Diemeltal hatte Tabea Schmidthals als Sechste mit »Cookie« in der um 8 Uhr gestarteten Dressurprüfung Klasse A* geholt. In der Dressurprüfung Klasse L* auf Trense geritten landete Kim Tauchert unter 31 Teilnehmern auf Rang acht. »Es ist meine erste Platzierung in dieser Saison. Dass es auf dem Heimturnier gelungen ist, ist besonders schön«, lobte sie ihren 15-jährigen Wallach »Richie«: »Er ist ein Kämpferherz.«

Lisa Bunse (mit »Ehrensache«), Verena Jäkel (»Champagne Capello«), Annemarie Beine (»Paul Panzer«) und Johanna Menke (»Nick Dundee«) schafften weitere Platzierungen für den Gastgeber.

An diesem Samstag geht es ab 9.30 Uhr mit einem Reitertag weiter. »Den Abschluss unseres Fronleichnamsturnieres widmen wir ganz dem Nachwuchs«, merkt Vorsitzender Gregor Ernst an.