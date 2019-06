Auf zu neuen Höhen: Anna Emmerich vom TV Jahn Bad Driburg war in Borgentreich die stärkste Hochspringerin der weiblichen Jugend U14. Mit neuer persönlichen Bestleistung von 1,32 Metern holte sie den Kreismeistertitel der W13. Foto: Alexander Selter

Von Alexander Selter

Borgentreich (WB). »Es ist eine schöne Veranstaltung mit tollen Leistungen«, sagt Michael Kluwe. Der Vorsitzende des Leichtathletik-Ausschusses des Sportkreises Höxter zieht damit ein positives Fazit der Kreismeisterschaften in den Einzeldisziplinen. Zugleich lobt er den gastgebenden LV Bördeland Borgentreich und die Aktiven.

Bei strahlenden Sonnenschein waren (wie bereits kurz berichtet) am vergangenen Sonntag 130 Leichtathletinnen und Leichtathleten auf der Rolandkampfbahn unterwegs. Zum größten Teil starteten Nachwuchssportler im Alter von fünf bis 19 Jahren, um die Kreismeistertitel zu erringen.

In allen Disziplinen in ständiger Konkurrenz waren die Jungs der Altersklasse Männliche Jugend (MJ) U20. Vor allem im 100-Meter-Sprint war ihre Kräftemessen spannend, bevor Thoralf Lemke von der DJK Adler Brakel ab Mitte des Rennens seinen Mitstreitern Jonas-Philipp Salmann (TV Jahn Bad Driburg) und Johannes Krog (HLC Höxter) davonzog. Er siegte in 12,09 Sekunden vor Salmann (12,60) und Krog, der nach 12,79 Sekunden die Ziellinie überquerte.

Im Weitsprung gewann ebenfalls Lemke (6,12 Meter) vor Salmann (5,44) und Krog (5,06). Mit 10,58 Metern im Kugelstoßen holte Lemke seinen dritten Titel. Krog (10,08) gewann Silber, Salmann (7,55 Meter) wurde Dritter.

Im 20 Teilnehmerinnen umfassenden Feld des Weitsprungs der Mädchen W10 zeigte Ida Hillebrand vom TV Jahn Bad Driburg die beste Sprungkraft. Mit 3,92 Metern gewann sie den Titel ihres Jahrgangs. Die stärksten Arme in der WK U12 besaß Felia Gehle von der DJK Adler Brakel. In ihrem besten Versuch schleuderte die Niesenerin den Ball 31,50 Meter weit und damit vier Meter weiter als ihre direkte Konkurrentin Maya Stäpeler vom HLC Höxter.

Im Hochsprung der W13 feierte Anna Emmerich mit 1,32 Metern eine neue Bestleistung. Noch nie war die Athletin des TV Jahn Bad Driburg so hoch gesprungen.

Einen tollen Wettkampf lieferte auch die Lokalmatadorin Stella Battaglia vom LV Bördeland Borgentreich ab. Im 50-Meter-Sprint, im Weitsprung und Schlagball war sie die beste Athletin der W11. Mit 9,01 Sekunden über die 50 Meter, 2,94 Meter im Weitsprung und 15 Metern im Schlagball holte sie gleich drei Kreismeistertitel.

Bei den Staffelwettbewerben ging es nicht um Kreismeistertitel, dennoch waren sie wieder ein guter Abschluss. Einer der flottesten männlichen Staffeln des Tages waen die 4x100-Meter des TV Jahn Bad Driburg in der MJ U18. Noah Emmerich, Simon Leßmann, Carsten Siepler und Lars Nahen freuten sich über ihre neue Bestleistung von 49,56 Sekunden. Zur gleich Zeit unterwegs war die WJ U18-Staffel der DJK Adler Brakel. Relana Konnemann, Leni Meyer, Lena Reinhold und Lisa Siepler umrundeten die Borgentreicher Bahn in 58,27 Sekunden.

Nach den Einzelmeisterschaften machen die Leichtathleten im Kreis nun eine Wettkampfpause. Nach den Sommerferien stehen Anfang September das Iburg-Bergfest mit den Kreismehrkampfmeisterschaften und Ende September ebenfalls in Bad Driburg die Sprintstaffeln an.