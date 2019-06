Germete (WB). Top-Leistungen sind beim Reitertag des Reitervereins St. Georg Diemeltal Trumpf. Die goldene Siegerschleife geht siebenmal an die Gastgeber.

Richter war Johannes Günter. Marie Engemann triumphierte mit Ihrem Pony »Just for Fun« in der zweiten Abteilung des Führzügelwettbewerbs sowie im Geschicklichkeitswettbewerb Fun Trail. Geführt von Ihrer Mutter Anna Engemann nahm das sechsjährige Nachwuchstalent stolz die beiden goldenen Schleifen entgegen.

Sönke Rieland gewann gleich zwei Prüfungen – den Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp mit seinem »Pony Dumont´s First« sowie den Springreiterwettbewerb auf Pony »Recenta«. Zusätzlich belegte Rieland Platz fünf im Dressurreiterwettbewerb. In der Prüfung Fun Trail war nur Rielands Vereinskollegin Josefine Baltes besser. Die Nachwuchssportlerin meisterte mit ihrem Pony »Bella« den Geschicklichkeitsparcours in 61,83 Sekunden. Die Siegerschleife war der verdiente Lohn. Lotta Hoppe gewann mit »Scampi« die zweite Abteilung des Reiterwettbewerbs Schritt-Trab-Galopp. Auch im Fun Trail zeigte das Duo eine tolle Leistung. Einen weiteren Sieg für die Gastgeber holte Marina Jürgens auf »Peace of Mind« im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp. Über Rang zwei freute sich Ihre Vereinskollegin Hiltrud Tripp auf »Lucente«.

Huesmann vorne

Den Dressurreiterwettbewerb gewann Katharina Huesmann mit »Conny« mit der Wertnote 7,8. Im Dressurwettbewerb der Klasse E belegte das Duo Platz zwei. Über weitere Erfolge in den Reiterwettbewerben freuten sich Greta Faupel, Charlotte Heyer, Frederike Floren, Carolin Kleinebeck, Johanna Mikus, Karla Schmidt, Maren Mantel und Marei Thier. Platz vier im Dressurreiterwettbewerb belegte Antonia Scholand. Mylaine Waldeier schaffte Platz drei im Dressurwettbewerb Klasse E. Theresa Fuest freute sich über Platz drei im Führzügelwettbewerb sowie über Ihre tolle Leistung im Fun Trail. Ihre Schwester Marlene meisterte den Geschicklichkeitsparcours in einer schnellen Zeit. Nele Klawunde belegte auf »Carlo« einen tollen vierten Platz im Führzügelwettbewerb. Selina Köring platzierte sich auf »Veltano« nach einer souveränen Runde auf Platz drei im Stilspringwettbewerb. Aktivensprecherin Nadja Blömeke würdigte: »Wir sind stolz, dass unsere Reiterinnen und Reiter solch tolle Erfolge erzielt haben.« Der Reitertag in Germete war rundum gelungen.