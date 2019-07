Der Favorit setzt sich durch: Timo Heine sichert sich seinen ersten Kreismeistertitel in der Klasse der Herren 30/40. Die Zuschauer auf der Anlage des TC Blau-Weiß Bad Driburg haben an drei Tagen mit vollem Programm tolle und spannende Spiele gesehen. Foto: Inge Stegnjajic

Von Inge Stegnjajic

»Es ist im Vergleich zum Vorjahr eine erfreuliche Steigerung um 20 Teilnehmer. Wir haben super Spiele gesehen und hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder eigenständige Meisterschaften durchführen können und nicht mit dem Sportkreis Paderborn zusammengelegt werden«, zeigte sich Kreiskoordinator Peter Gronemeyer bei der Siegerehrung optimistisch. Der Höxteraner und Sven Krain vom TC Peckelsheim sorgten er für einen reibungslosen Ablauf.

Herren B

Derweil im vergangenen Jahr in der Herren-A-Klasse um den Titel gekämpft worden ist, spielten nun zehn Aktive um die Meisterschaft in der B-Klasse, die für die Spieler mit Leistungsklassenpunkten (Lk) 16 bis 23 festgelegt war. Der an Position eins gesetzte 14-jährige Driburger Julian Dürrfeld (LK17) musste sich direkt im ersten Spiel gegen den 38-jährigen Bernd Brunnenkref (TC Bellersen) nach Abwehr von neun Matchbällen mit 6:1, 3:6, 13:15 geschlagen geben. Im Halbfinale ging es für Brunnenkref wieder über die volle Distanz. Dabei behielt er gegen Patrick Wilfert (SV Bergheim) die Oberhand, der zuvor den 13-jährigen Leo Ulrich von SV Bredenborn erst im Match-Tiebreak besiegt hatte. Im Finale reichte es dann für den 1,93 Meter großen Akteur aus Bellersen nicht mehr, denn zu gut spielte Leon Szameitpreiks (LK20) aus Sandebeck. Der 20-Jährige hatte im Halbfinale Vincent Schaller (TC Willebadessen) 6:1, 6:1 besiegt und machte im Endspiel gegen Bernd Brunnenkref mit 6:1 und 6:2 alles klar.

»Ich war schon des Öfteren Jugendkreismeister, aber dies ist mein erster Titel bei den Herren«, freute sich Szameitpreiks. Begeistert waren die Zuschauer auch von Vincent Schaller, der im Match um Platz drei viel Druck machte, Patrick Wilfert nicht ins Spiel kommen ließ und 6:1, 6:4 gewann.

Herren 30/40

Vierzehn Spieler aus elf Vereinen zeigten tolle Leistungen und sorgten für spannende Spiele, die mit viel Applaus bedacht wurden. Der Driburger Westfalenligaspieler Timo Heine (LK7) wurde seiner Favoritenrolle gerecht und erreichte mit glatten Siegen gegen Markus Sommer (TC Dössel) und Jörg Grote (TC Lauenförde) das Finale. Der an Position zwei gesetzte Höxteraner Henning Schulz löste mit Siegen gegen den Warburger Rainer Faupel und Tobias Feldmann vom TC Bellersen, der den an vier gesetzten Boris Sprock vom TC Willebadessen mit 3:6, 6:4, 10:5 aus dem Turnier geworfen hatte, das Endspielticket. Im Finale trafen dann zwei erfahrene Spieler aufeinander. Der neun Jahre jüngere Timo Heine, der eine super Saison gespielt hatte, dominierte, durfte aber nicht nachlassen, denn Schulz brillierte mit seiner starken Rückhand und super Passierbällen. Zum Schluss gewann Heine 6:4, 6:3 und sicherte sich seinen ersten Kreismeistertitel. Sehr spannend ging es im kleinen Finale zu, in dem sich Favorit Jörg Grote erst nach über zwei Stunden gegen Tobias Feldmann 3:6, 7:5, 10:8 durchsetzte, der immer wieder tolle Stopps spielte.

Herren 50

Acht Spieler kämpften um das Weiterkommen. Sebastian Averhof (TC Borchen), der den topgesetzten Dringenberger Hans-Joachim Ludolf besiegte, Driburgs Andreas Emmerich, der gegen Justus Köhne vom TV Brakel die Oberhand behielt, Janus Maciej (TV Höxter) gegen Uwe Striewe vom TC Peckelsheim und Martin Rehermann (TC Gehrden), der gegen Dringenbergs Gregor Kosmützki überzeugte, erreichten das Halbfinale. Hier war Emmerich gegen Averhof erfolgreich, während Rehermann kampflos weiterkam. Da der Altenheerser wegen privater Termine nicht zum Endspiel antreten konnte, wurde Andreas Emmerich ohne Finale Kreismeister.

Herren 60

Unter sieben Senioren war der Stahler Rainer Schwiete, der für den TC Holzminden aufschlägt, zum ersten Mal dabei. Mit zwei glatten Siegen zog er ins Finale ein. Jürgen Thormann vom TC Bad Driburg hatte dagegen mehr zu kämpfen, um ins Endspiel zu kommen. Zuerst setzte er sich 10:6 im Match-Tiebreak gegen den Brakeler Joachim Bischoff durch. Dann verlor er gegen Stefan Heidemann (Lauenförde) 9:11 im Match-Tiebreak. Mit 2:1-Matches, 5:3-Sätzen und 31:18-Spielen lag er danach vor Heidemann und Bischoff. Im Finale überzeugte Rainer Schwiete mit 6:0, 6:1 und freute sich über seinen ersten Kreismeistertitel. »Der war einfach zu gut«, lobte Thormann.

Damen B

In einem Achterfeld setzte sich Greta Lesch vom SV Bredenborn im Halbfinale gegen Finja Grote vom TC Lauenförde durch, während im zweiten Halbfinale zwei Driburgerinnen spielten. Hier behielt die 31-jährige Sabrina Eckert gegen die 16-jährige Lara Dürrfeld die Oberhand. Im spannenden Finale entschied Greta Lesch den ersten Satz 6:3 für sich. Im zweiten Satz und im Match-Tiebreak konnte die 15-jährige Steinheimerin im Bredenborner Trikot jeweils zwei Matchbälle nicht nutzen und verlor am Ende 9:11. Bezirksligaspielerin Sabrina Eckert, die taktisch sehr klug gespielt hatte und auch starke Nerven bewies, freute sich über den ersten Titel. Platz drei ging glatt an Lara Dürrfeld.

Damen 40

Tolle Matches wurden von den sechs Akteurinnen in der Damen-40-Klasse gezeigt. Driburgs Jessica Nolte setzte sich in der ersten Dreiergruppe mit Siegen gegen ihre Vereinskollegin Melanie Henschel und gegen die Lüchtringerin Martina Schuster an die Spitze. In Gruppe zwei spielten drei Driburgerinnen, von denen sich Hei­drun Holzinger vor Nicola Kleefeldt-Lippert und Anke Tewes platzierte. Im Driburger Finale behauptete sich die 41-jährige Jessica Nolte mit 6:2, 6:3 gegen die acht Jahre ältere Heidrun Holzinger und war sehr erleichtert. Es ist ihr zweiter Titel in dieser Klasse.